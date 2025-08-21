갈길 먼 광주대표도서관… 연말 완공 차질

광주 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에 들어서는 광주대표도서관이 시공업체의 부도 여파로 석 달째 공사가 중단돼 연말 완공에 차질이 우려된다.



20일 광주시에 따르면 광주대표도서관은 총 사업비 392억원(국비 157억·시비 235억)을 들여 지하 2층·지상 2층의 연면적 1만1000㎥ 규모로 건립된다. 2022년 9월 착공에 들어간 광주대표도서관은 올해 12월 완공하고 내년 하반기 개관할 예정이다.



광주대표도서관은 2019년 11월 국제공모를 통해 세르비아 브러니슬라프 레딕의 작품이 선정되면서 주목을 받았다. 또 도심의 혐오시설이던 상무소각장 부지에 광주를 대표하는 도서관이 들어서면서 새로운 명소가 될 수 있을지에 기대를 모았다. 상무소각장은 2001년 가동 이후 15년 만인 2016년 12월 폐쇄됐다.



하지만 올 6월부터 시공사의 모기업이 기업회생 절차에 들어가면서 공사가 전면 중단됐다. 광주대표도서관은 A건설(51%)과 B건설(49%)이 공동시공을 하고 있다. 모기업이 기업회생에 들어간 이후 현장에 설치된 A건설의 건설 자재 등에 압류 조치가 됐다. 채권자들이 광주시가 A건설에 지급하는 공사대금에도 압류를 걸면서 하도급 업체들이 공사를 중단했다. 광주대표도서관의 공사는 올 6월 공정률 65%에 석 달째 멈춰서 있다.



A건설의 채권 압류를 풀기 위해 B건설이 A건설의 지분(51%)를 양수하는 지분율 변경의 행정절차를 밟고 있다. 두 시공사 간 지분율 변경에 상당한 시일이 걸리면서 연말 완공이 어렵게 됐다. 이미 석 달간 공사가 중단된 데 이어 지분율 변경의 행정절차까지 감안하면 내년 상반기에도 완공이 어려울 전망이다.

광주=한현묵 기자 hanshim@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]