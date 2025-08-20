中 7월 희토류자석 수출, 6개월만에 최고치…"관세휴전 효과"

[EPA 연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지

중국의 지난달 희토류 자석 수출량이 6개월 만에 최고치를 기록했다. 미국과 중국이 지난 5월 잠정 합의를 통해 '관세 휴전'에 돌입한 데 따른 것으로 수출량은 중국의 대미 수출 규제 이전 수준을 회복했다.



20일(현지시간) 로이터통신은 중국 해관총서(관세청) 집계를 인용해 중국의 7월 희토류 자석 수출량이 5천577t으로 지난 1월(6천356t) 이후 최고치라고 보도했다. 이는 작년 같은 기간 수출량(5천278t)보다 5.7% 증가한 것이다.



대미(對美) 수출 역시 전달 대비 75.5%, 전년 동기 대비 4.8% 증가한 619t을 기록했다. 중국의 올해 1∼7월 희토류 자석 수출량은 2만7천897t이다.



지난 3월 5천324t 수준이던 중국 희토류 자석 수출은 미국 관세에 대한 보복 차원의 수출 통제로 4월 2천626t으로 급감했다. 5월 들어 1천238t까지 내려앉았다가 5월 미중 간 잠정 무역 합의 후인 6월 3천188t으로 반등했다.



로이터는 "4월과 5월에는 수출 허가를 위한 승인 절차가 길어지고, 희토류 부족으로 인해 중국 외 지역 자동차 제조사가 생산을 중단하면서 출하량이 급격히 감소했었다"고 짚었다.



희토류는 전자제품·전기차·풍력 터빈·전투기 등 첨단 장비에 널리 사용되며 중국은 전 세계 희토류 생산의 60%, 정제·가공의 85%, 희토류 영구자석 생산의 90% 이상을 점유하고 있다. 이 때문에 미국과의 관세 전쟁에서 희토류는 중국의 가장 강력한 협상 무기로 작용해왔다.



한편, 미국은 중국과의 관세 협상을 통해 수입량을 회복시키는 동시에 자국 공급망 구축에 공을 들이고 있다.



블룸버그 통신에 따르면 지난달 미 국방부는 희토류 채굴업체인 MP 머티리얼즈의 지분(우선주) 15%를 4억달러(약 5천599억원)에 인수하며 최대 주주가 되는 계약을 체결했다. 그러면서 이 업체가 생산한 희토류에 최저가격을 보장해, 미국 내 생산량을 늘리도록 유도했다.

