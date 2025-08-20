“잘가라 병신년”…최교진 교육장관 후보자 과거 발언 또 도마 위

최교진 사회부총리 겸 교육부장관 후보자가 14일 오전 서울 여의도 한국교육시설안전원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진 질의에 답하고 있다. 뉴시스

최교진 교육부 장관 후보자가 과거 소셜미디어에 올린 글들이 잇달아 논란이 되고 있는 가운데, 그가 과거 박근혜 전 대통령 퇴진 집회에 참석한 사진을 공유하며 “잘가라 병신년”이라고 적은 것으로 나타났다.

20일 국회 교육위원회 김민전 의원실에 따르면 최 후보자는 세종시교육감으로 재직 중이던 2016년 12월 31일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “딸 사위와 만나 함께 세종문화예술회관 계단에 자리 잡았습니다”라는 글을 올렸다.

최 후보자가 첨부한 사진에는 그를 비롯한 가족들잉 ‘박근혜 즉각 퇴진·구속’ 등이라 적힌 종이를 들고 있었다. 2016년 마지막 날 밤 서울 광화문광장에서 박 전 대통령 탄핵을 촉구하는 제10차 촛불집회가 개최된 바 있다.

최 후보자는 이어 “잘 가라 병신년^^”이라고 적었다. 2016년이 원숭이의 해인 ‘병신년(丙申年)’이란 점을 빗댄 것으로 풀이된다. 다만, 그의 글이 비하의 의미를 담은 비속어를 연상시킨다는 지적이 나온다.

최 후보자의 이 같은 막말 논란에 국민의힘은 “교육 수장으로서 전혀 자격이 없다”며 지명 철회를 요구하고 있다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 전날 열린 원내대책회의에서 “최 후보자의 과거 행적을 보면 이념적으로 편향돼 대한민국 교육 현장을 심각한 혼란으로 몰아넣을 인물”이라고 꼬집었다.

실제로 최 후보자는 과거 SNS에 올린 정치색 짙은 발언으로 곤혹을 치르고 있다.

앞서 그는 2013년 12월 ‘천안함 폭침 이유는 이스라엘 잠수함, 신상철 대표 법정 자료 제출’이라는 제목의 글을 공유했다. 최 후보자는 천안함 폭침이 북한의 어뢰 때문이라는 정부 발표에 의문을 제기하기도 했으며, 북한의 핵실험에 대해 평화적 입장을 강조한 글도 여러 차례 공유했다.

게다가 2019년 10월 26일 박정희 전 대통령이 서거한 날을 ‘탕탕절’로 희화화하기도 했다. 또 같은 해 12월에는 안희정 전 충남지사, 김경수 전 경남지사 등이 ‘사법 살인을 당했다’는 취지의 글을 SNS에 공유하기도 했다.

그는 2021년 8월 10일에는 자녀 입시 비리로 기소된 조 전 대표 관련 수사를 놓고 ‘검찰의 칼춤’이라고 언급했다. 지난해 8월에는 ‘전교조 교사 특별 채용’으로 대법원에서 유죄가 확정된 조희연 전 서울시교육감에 관해 “해직 교사들은 특별 채용 조건을 갖췄고 그에 따라 절차적으로 채용한 것은 문제가 되지 않는다”고 주장하는 등 정치적 편향성을 과도하게 드러냈다는 비판을 받고 있다.

최 후보자는 2003년 12월 음주 운전으로 벌금 200만원형을 선고받은 전력도 있다. 송언석 비대위원장은 “교직 사회에서 음주 운전은 중대한 비위로 간주해 일반 교사는 승진조차 못 하는 사안”이라며 “교육부 장관 후보자가 음주 운전자라는 것은 성실한 선생님에 대한 모독”이라고 지적했다.

앞서 교육부는 최 후보자가 지명된 지난 13일 이후 인사청문 준비에 돌입하면서 “두 번째 낙마는 없다”는 입장을 내비쳤다.

하지만 최 후보자의 과거 발언과 음주 운전 전력 등이 꾸준히 제기되면서 이번 인사청문회도 순탄치 않을 것이란 전망이 나온다.

교육부 인사청문준비단 관계자는 “최 후보자 스스로도 일부 표현들이 ‘과했다’고 생각하고 있다”면서 “사과할 것은 사과하고 인사청문회에서 어떤 경위에서 그런 발언을 했는지 소명할 것”이라고 말했다.

국윤진 기자 soup@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]