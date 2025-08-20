“상식의 힘 보여달라”…막판 쇄신파에 힘 싣는 한동훈·이준석

국민의힘 8·22 전당대회 투표가 20일 시작된 가운데 범보수 개혁세력이 연이어 ‘쇄신파’ 후보에 대한 지지 선언을 내놓고 있다. 당내 지지에서 반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반대)파가 앞서는 것으로 관측되는 가운데 막판 변수가 될지 주목된다.

국민의힘 한동훈 전 대표는 20일 오전 자신의 페이스북에 “투표했습니다. 조용히 상식의 힘을 보여주십시오”라고 썼다. 이는 앞서 안철수 후보가 국회 소통관 기자회견에서 “지금 우리 당에는 보통사람들의 상식이 필요하다”며 투표를 호소한 것에 호응하며 사실상 지지선언을 한 것이라는 해석이 나왔다.

안 후보는 이날 회견 내내 “그래야 이재명 민주당의 ‘비상식’을 막아낼 수 있다. 내년 지방선거에서 승리할 수 있는 길은 ‘상식의 회복’이라며 여러차례 상식을 강조했다. 한 전 대표와 안 의원은 이번 전당대회 국면에서 두 차례나 공개 회동을 가지며 사실상 개혁세력의 연대를 과시한 바 있다.

다만 친한(친한동훈)계로 분류된 조경태 후보 캠프에서는 한 전 대표의 발언이 쇄신파 전체에 대한 메시지라고 반박했다. 친한계 핵심인 한지아 의원은 이날 페이스북에 조 후보와 함께 찍은 사진을 올리며 ‘상식의힘’이라고 썼다. 또다른 친한계 한 의원은 통화에서 “한 전 대표는 특정 후보를 지지한다기 보다 정말 상식적인 후보, 쇄신파 전체에 대한 응원의 메시지를 보낸 것으로 안다”고 말했다.

전날 개혁신당 이준석 대표는 당대표 방송토론회 관련 밸런스 게임 영상을 공유하며 안 후보에 대한 지지 의사를 나타냈다. 이 대표는 “지난 계엄 사태 이후 안철수 의원의 위기의식과 메시지는 군더더기가 없다”며 “옳고 강하다”고 평가했다. 이어 “누군가 정치가 바로 서려면 무엇이 필요한지를 묻는다면 저는 ‘용기’라고 답하겠다”며 안 의원을 치켜세웠다.

이 대표가 언급한 영상은 당 대표 후보들에게 ‘국민의힘에 1명을 복당시킨다면’ 홍준표 전 대구시장과 개혁신당 이준석 대표 중 누구를 선택하겠느냐는 질문을 던진 것이었다. 다른 후보들은 모두 홍 전 시장을 선택했지만, 안 의원만 유일하게 이 대표를 선택했다.

이 대표는 “머릿속에서 독립운동하면 뭐하나. 안 의원 처럼 행동에 옮기지 못하면 공염불”이라며 “DASH(돌진) 안철수”라고 외쳤다. 이 대표와 안 의원은 과거 공개 설전을 벌일만큼 앙숙 관계없지만 지난 대선 과정에서 인공지능 토론회를 함께 개최하는 등 새로운 관계 설정을 보여줬다.

