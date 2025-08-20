제2의 조세호? 배정남 “김준호 결혼식 왜 안 왔냐…안 부르는데 어떻게 가”

배정남이 ‘돌싱포맨’에서 김준호 결혼식 불참 이유를 밝혔다. ‘돌싱포맨’ 캡처

배우 배정남이 ‘신발 벗고 돌싱포맨(이하 ‘돌싱포맨’)’에서 개그맨 김준호의 결혼식에 불참한 이유를 밝히며 섭섭함을 토로했다.

지난 19일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘돌싱포맨’에서는 게스트로 배정남, 고우리, 조현영, 김규원이 출연했다.

이날 배정남은 김준호와 인사를 나누며 “결혼식 안 부르셨더라고요?”라고 말해 김준호를 당황하게 했다. 이에 김준호는 “결혼식 왜 안 왔어?”라고 물었고, 배정남은 “안 부르니까 못 갔다”라고 서운하다는 듯 대답해 김준호를 다시 한 번 당황시켰다.

배정남은 이상민이 김준호의 결혼식 날 일정을 비워두라는 말에 날짜까지 확인했지만, 김준호의 초대를 받지 못해 “‘내가 불편하신가’라고 생각했다”며 아쉬운 마음을 내비쳤다.

김준호가 화들짝 놀라며 “파리에 있는 줄 알았다”며 서둘러 해명했지만, 배정남은 “(이상민과) 같이 다녀 왔다, 형(이상민)은 사회 보더만!”이라고 버럭해 웃음을 안겼다.

조현영은 “도망갈 구멍이 없다”라고 설명했다. 이에 탁재훈은 김준호에게 “네 결혼식 흥행 때문에 촬영하는 건 다 부르고, 진짜 사람은 안 부르는 게 말이 돼?”라고 일침을 날려 눈길을 끌었다.

한편, 이날 배정남은 걸그룹 레인보우 출신 배우 조현영과 묘한 분위기를 보여 시청자들의 이목을 집중시켰다.

조현영은 과거 공개 연애 경험을 언급하며 “나는 절대로 다시는 두 번 다시 공개 연애 안 할 거다”라고 단호한 입장을 내비쳤다. 그러자 배정남은 “만약 결혼할 사람이면 어떻게 할 거냐”고 물었고, 이에 고우리는 “배정남이 조현영한테 질문이 많다”며 설레했다.

배정남은 공개 연애에 대해 “나도 서로의 앞날에 피해가 갈까 조심스럽다. 하지만 나는 결혼할 사람이면 공개 연애할 거다”라고 말했고, 조현영은 이에 공감했다.

그런 두 사람의 모습을 본 고우리는 “같이 결혼해서 공개해라”라며 짓궂은 멘트를 날렸지만, 배정남은 당황하지 않고 조현영을 바라보며 “우리 ‘동상이몽’ 찍을까”라고 직진 플러팅을 해 모두를 놀라게 했다.

