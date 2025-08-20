“내가 죽어야 남편 살길 열릴까”…김건희 여사 심경 전한 신평

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 지난 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 사진공동취재단

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 구치소 접견에서 남편을 살리기 위해 자신의 죽음까지 각오하고 있다는 심경을 토로한 것으로 알려졌다.

윤 전 대통령 지지자인 신평 변호사는 20일 자신의 페이스북에 최근 서울남부구치소를 찾아 김 여사를 접견하고 왔다며 당시 나눴던 대화 일부를 소개했다.

신 변호사에 따르면 김 여사는 접견실 의자에 앉자마자 “선생님, 제가 죽어버려야 남편에게 살길이 열리지 않을까요”라고 말했다고 한다. 이에 신 변호사는 “그렇게 생각하지 말라고 달래며 위안을 드리려 했다”면서 “요즘 김 여사가 이 생각에 골똘히 사로잡혀 있는 듯했다”고 전했다.

신 변호사는 김 여사가 우울증 증세로 식사도 제대로 하지 못해 “너무나 수척해 앙상한 뼈대만 남은 상태”였다고 적었다. 그는 또 “김 여사가 이야기를 나누는 중에 ‘한동훈이 어쩌면 그럴 수가 있냐’, ‘한동훈이 배신하지 않았다면 그의 앞길에는 무한한 영광이 있었을 것 아니냐’고 한탄하기도 했다”고 밝혔다.

이에 대해 신 변호사는 “‘한동훈은 사실 불쌍한 인간이다. 허업(虛業)의 굴레에 빠져, 평생 혹시나 하는 마음으로 ‘대권 낭인’이 돼 별 소득 없이 쓸쓸히 살아갈 것이다. 그는 인생의 낭비자일 뿐이다”라고 대답하며 “그를 용서하도록 노력해 볼 것을 권했다”고 말했다.

신 변호사는 이어 “용서하기 힘들면 그의 초라한 미래를 연상하면서 그를 잊어버리라, 그것이 진정으로 그를 이기는 길, 업장을 지우는 길이 된다고 했다”며 김 여사에게 한동훈 세 글자를 머릿속에서 완전히 밀어내라는 조언을 했다고 덧붙였다.

한편, 김 여사에 대한 각종 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀은 이날 “김건희 씨의 구속 기간이 법원 결정에 따라 8월 31일까지 연장됐다”고 밝혔다.

김 여사는 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 등 혐의로 지난 12일 구속됐으며, 구속 후 두 차례 특검에 출석해 조사받았다. 김 여사는 조사에서 대부분의 피의사실에 대해 진술을 거부한 것으로 전해졌다.

국윤진 기자 soup@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]