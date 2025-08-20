“비싸서 못 먹었는데”…단돈 992원에 판다는 ‘밥도둑’? [수민이가 궁금해요]

서해안 꽃게 금어기(6월21일∼8월20일)가 풀리자마자 대형마트 3사가 햇꽃게 판매 행사에 나선다. 꽃게는 산란기 보호를 위해 금어기가 적용된다. 이마트와 홈플러스, 롯데마트 등 3사는 금어기가 해제되는 21일 새벽 서해안에서 잡아 올린 꽃게 판매에 돌입한다.

20일 유통업계에 따르면 홈플러스는 21∼27일 '냉수마찰 기절꽃게'를 행사 카드로 결제 시 50% 할인해 100g당 1090원에 판다. 특히 22∼24일에는 '빙장 햇꽃게'를 행사카드로 결제 시 50% 할인해 100g당 790원에 내놓는다. 사흘간 판매하는 빙장 햇꽃게 물량은 총 20t이며 1인당 1㎏만 구매할 수 있다.

롯데마트는 21∼27일 서해안 햇꽃게를 행사 카드로 결제 시 20% 할인해 100g당 992원에 판매한다.

이마트도 같은 기간 꽃게 행사에 나서지만 가격은 아직 정하지 않았다.

이마트 관계자는 "장바구니 물가 안정이라는 대형마트업의 본질을 실천, 고객 혜택을 극대화하기 위해 꽃게 가격과 관련해 적극적으로 대응할 것"이라고 말했다.

지난해 8월 말 금어기 해제 직후와 마찬가지로 꽃게 초저가 경쟁이 벌어질 전망이다.

당시 대형마트 3사는 햇꽃게 판매가격을 처음에 100g당 800∼900원대로 책정한 뒤 서로 '최저가'에 팔겠다며 700원대까지 내렸다.

올해 가을철 서해 꽃게 어획량이 지난해와 비교해 증가할 것으로 전망된다.

국립수산과학원은 가을 어기인 8월 21일∼11월30일 서해 꽃게 어획량이 지난해 가을(7885t)과 비교해 약 4∼40% 증가할 것으로 내다봤다. 이는 서해 저층의 냉수 세력이 작년보다 연안, 남쪽으로 확장되면서 꽃게 어장이 밀집했기 때문이다.

최용석 국립수산과학원장은 "지난해 가을과 올해 봄에 꽃게 어획량이 급격히 줄어들어 많은 어려움이 있었다"며 "꽃게 자원을 지속 가능하게 이용할 수 있도록 과학적 조사와 연구를 강화하겠다"고 말했다.

