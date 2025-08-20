결혼 앞둔 김종국, 요즘 이렇게 달라졌다? 유재석도 놀란 ‘180도 변화’

방송인 유재석이 결혼을 앞둔 가수 김종국의 달라진 근황을 전했다.

방송인 유재석이 결혼을 앞둔 가수 김종국의 달라진 근황을 전했다. 뉴스1

지난 19일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘틈만나면’에서는 유재석과 유연석이 시즌 마무리 게스트로 ‘용띠클럽’ 멤버인 배우 차태현, 장혁을 초대해 남산 인근을 돌며 학창 시절과 오랜 인연을 추억했다.

차를 타고 서울예술대학교 근처를 지나던 중, 차태현은 “서울예대 다닐 때가 제일 재미있었다”고 말했고, 유재석 역시 “나도 학교 다닐 때 재밌었다. 여기 오면 마음이 편안해진다”며 공감했다.

SBS ‘틈만나면’ 방송화면 캡처

부산 출신인 장혁은 “1997년에 올라와 명동에서 처음 들은 노래가 종국이 노래”라고 회상했고, 차태현은 "그때 최고였지”라며 당시의 인기를 되새겼다.

이후 장혁이 터보 시절의 히트곡을 흥얼거리자, 유재석은 “종국이 목소리치곤 너무 굵다”라며 얇은 음색으로 모창해 웃음을 자아냈다. 차태현은 “걔도 시대를 오래 버텼다”고 덧붙이며 김종국의 꾸준한 활동을 언급했다.

SBS ‘틈만나면’ 방송화면 캡처

유재석은 “종국이 요즘 거의 ‘허허 아저씨’다. 예전에는 얼마나 날카로웠는데”라며, 예비 신랑이 된 김종국의 한층 부드러워진 분위기를 전했다. 방송에는 ‘결혼 앞두고 허허 아저씨 등극’, ‘그때와 사뭇 달라진 종국’ 등의 자막이 등장해 눈길을 끌었다.

장혁 또한 “옛날엔 몸도 안 컸다”며 날렵했던 시절을 회상했고, 유연석은 “90년대부터 활동하는 형들 정말 대단하다”고 감탄했다.

김종국은 지난 18일, 자신의 팬카페에 자필 편지를 올려 결혼 소식을 직접 전했다. 그는 다음 달 5일, 비연예인 예비신부와 비공개 결혼식을 올릴 예정이다. 하객은 가족과 가까운 지인만 참석할 것으로 알려졌다.

김종국이 공개한 자필편지. 김종국 팬카페

앞서 김종국은 지난 5월 서울 강남구 논현동에 위치한 ‘논현 아펠바움 2차’를 약 62억원에 현금으로 매입해 화제를 모았다. 이로 인해 그가 출연 중인 SBS ‘미운 우리 새끼’, KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 등에서는 ‘신혼집을 준비한 것이 아니냐’는 추측이 이어졌다.

당시 김종국은 관련 질문에 대해 “결혼을 하려면 미리 준비를 해야 한다”, “집이 없으면 결혼을 어떻게 하냐. 결혼하면 자연스럽게 신혼집이 되는 것”이라며 말을 아껴 궁금증을 더했다.

한편, 1976년생인 김종국은 1995년 그룹 터보로 데뷔해 ‘회상’, ‘화이트 러브’ 등 다수의 히트곡을 발표했으며, 2001년부터는 솔로 가수로 전향해 활약해 왔다. 현재는 SBS ‘런닝맨’, ‘미운 우리 새끼’ 등 다양한 예능 프로그램에서도 활발히 활동 중이다.

김지수 온라인 뉴스 기자 jisu@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]