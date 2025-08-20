분홍 눈꽃 내린 듯… 아이유 결혼식장 칠곡 가실성당 백일홍 ‘활짝’

‘배롱나무’는 일찍부터 ‘백일홍(百日紅)’이라 불렸다. ‘백일 동안 붉은 꽃이 피어 있는 나무’라는 뜻이다. 아이유의 드라마 속 결혼식장으로 알려진 경북 칠곡 가실성당이 가을을 알리는 백일홍이 만개하면서 관광객 발길이 몰리고 있다. 드라마의 여운에 본래 백일홍 명소였던 성당의 꽃길이 겹치자 젊은 연인과 가족이 찾는 명소로 자리 잡았다.

백일홍이 만개한 칠곡 가실성당 전경. 칠곡군 제공

20일 칠곡군에 따르면 1923년에 지어진 가실성당은 경북에서 가장 오래된 성당이다. 한국전쟁 당시 병원으로 쓰이며 피해를 피했고, 지금은 경북도 유형문화재 제348호로 지정돼 있다. 붉은 벽돌 건물과 고풍스러운 사제관, 사계절마다 다른 꽃이 어우러져 오랫동안 칠곡의 명소로 사랑받아 왔다.

넷플릭스 드라마 ‘폭싹 속았수다’에서 아이유의 결혼 장면이 촬영된 이후 성당은 ‘아이유 성당’으로 불리며 전국적인 관심을 모았다. 여기에 늦여름부터 가을까지 피는 백일홍이 만개하면서 관광객 발길은 더욱 잦아졌다. 가실성당 관계자는 “드라마 촬영지라는 사실이 알려진 뒤로 방문객 수가 예년 가을보다 세 배 이상 늘었다”고 전했다.

주말마다 성당 마당은 드라마 속 장면을 떠올리며 찾아온 연인들과, 백일홍을 배경으로 사진을 남기려는 가족들로 붐비고 있다. 드라마 속 결혼식장으로 유명세를 타면서 웨딩 촬영 문의도 빗발치고 있다.

김재욱 칠곡군수는 “아이유 드라마로 전국에 알려진 가실성당이 이번에는 백일홍으로 다시 관심을 끌고 있다”며 “칠곡은 호국의 역사와 문화, 계절마다 빛나는 자연, 그리고 친환경 도시로서의 가치가 공존하는 만큼 앞으로도 다양한 매력을 군민과 관광객 모두가 함께 누릴 수 있게 하겠다”고 말했다.

칠곡=배소영 기자 soso@segye.com

