“메뉴판 보고 깜짝”…여름철 인기 메뉴 냉면·삼계탕 가격 또 올랐다

더운 여름철 소비자들이 자주 찾는 인기 메뉴인 냉면과 삼계탕 가격이 지난달에도 오름세를 이어갔다.

중복을 하루 앞둔 지난달 29일 서울 시내의 한 삼계탕집에서 직원이 삼계탕을 서빙하고 있는 모습. 연합뉴스

20일 한국소비자원 가격정보종합포털 ‘참가격’에 따르면 서울에서 냉면 한 그릇 평균 가격은 지난 6월 1만2269원에서 지난달 1만2423원으로 154원 올랐다. 서울지역 냉면 한 그릇 평균 가격은 2022년 4월 1만원, 2023년 6월 1만1000원, 지난해 12월엔 1만2000원대를 넘었다.

삼계탕 가격도 지난 6월 1만7654원에서 한달 뒤엔 7월엔 1만7923원으로 269원 더 올랐다. 삼계탕 평균 가격은 2017년 6월 1만4000원, 2022년 7월 1만5000원, 2023년 1월 1만6000원대로 차츰 높아지다가 지난해 7월 1만7000원선을 돌파했다.

이는 서울지역 식당 평균 가격일 뿐, 맛집으로 알려진 유명 식당의 냉면·삼계탕 판매가는 훨씬 더 비싸다.

평양냉면으로 유명한 을밀대·우래옥·봉피양·평가옥은 1만6000원, 을지면옥·필동면옥은 1만5000원으로 평균 가격보다 2500원 이상 비싸다. 다른 유명 냉면집 중에선 평양냉면 한 그릇을 1만8000원까지 책정한 곳도 있다.

삼계탕 전문점인 토속촌과 고려삼계탕, 논현삼계탕은 ‘기본 삼계탕’ 한 그릇이 2만원을 훌쩍 넘는다.

그 외 외식 메뉴 중 삼겹살 1인분(200g)은 지난 6월 2만447원에서 지난달 2만639원으로 192원 올랐고, 비빔밥은 1만1462원에서 1만1538원으로 76원, 김치찌개백반은 8500원에서 8577원으로 77원씩 인상됐다.

한편, 지난달 서울 지역 개인 서비스 요금을 보면 이발소 비용은 1만2538원으로 전달과 같고, 목욕비는 1만769원으로 전달보다 77원 올랐다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

