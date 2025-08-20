푸디스트, 천호엔케어와 케어푸드 브랜드 공동 개발 업무협약

식자재 전문기업 푸디스트는 건강기능식품 전문기업 천호엔케어와 ‘케어푸드’ 브랜드 공동 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다. 푸디스트 제공

식자재 전문기업 푸디스트는 건강기능식품 전문기업 천호엔케어와 ‘케어푸드’ 브랜드 공동 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다. ‘케어푸드’는 특별한 영양 공급이 필요한 이들에게 제공되는 음식을 말한다.

국내 케어푸드 시장은 2014년 7000억원에서 올해 3조원까지 규모가 커질 것으로 예상된다. 시니어와 어린이를 넘어 모든 사람들이 건강에 대한 관심이 커진 만큼 업계에서는 ‘케어푸드’가 장기적인 산업트렌드가 될 것으로 전망한다.

양사는 고령자와 환자, 어린이 등에게 필요한 영양소를 함유한 프리미엄 과채 음료 2종을 개발하기로 했다. 케어푸드 제품 공동 기획과 개발, 양사의 유통 채널을 통한 제품 판매·공동 마케팅도 추진한다.

천호엔케어는 40년 이상 건강기능식품 제조 및 연구개발 노하우를 보유한 기업으로 다양한 제형과 패키지 제품을 생산할 수 있는 제조 설비 역량을 보유하고 있다.

푸디스트 관계자는 “케어푸드 분야에서 지속적인 브랜드 가치 확장과 더불어 고객 건강 증진에 기여해 나가겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

