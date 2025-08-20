김종국, 9월5일 비공개 결혼…신혼집은 62억 고급빌라

사진=연합뉴스

가수 김종국(49)이 오는 9월5일 결혼한다.

19일 마이데일리 보도에 따르면 김종국은 다음 달 5일 서울 모처에서 비연예인과 백년가약을 맺는다. 결혼식은 양가 가족과 지인들을 초청해 비공개로 진행될 예정이다.

김종국은 전날 경기도 평택에서 진행한 SBS 예능 프로그램 '런닝맨' 오프닝 녹화에서 결혼 소식을 알렸다.

제작진은 해당 녹화분을 다음 달 7일 내보낼 예정이었으나, 편성 조정을 통해 오는 31일 방영할 예정이다. 다만 김종국의 결혼식 일정과 무관한 결정이었다고 전했다.

또한 김종국은 같은 날 오전 팬 카페에도 결혼 소식을 알렸다. 그는 "올해가 데뷔 30주년인데 만들라는 앨범은 안 만들고 제가 저의 반쪽을 만들었다"며 "많이 늦었지만 그래도 이렇게 가는 게 얼마나 다행이냐. 잘 살도록 노력하겠다"고 밝혔다.

예비 신부에 대한 정보는 공개하지 않았다. 다만 "결혼식은 가까운 시일에 가능한 그리 크지 않은 규모로 가족·친지분들 그리고 몇몇 지인분들과 조용히 치르고자 한다"고 전했다.

김종국은 올해 초 서울 강남구 논현동 소재 고급 빌라 논현 아펠바움 2차를 약 62억원에 현금으로 매입했다. 해당 빌라에는 배우 장근석, 이요원 등 연예인들이 거주 중인 것으로 알려졌다.

그는 지난달 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서 집을 구매한 것을 두고 신혼집 용도라는 뒷말이 나오자 "그거 맞는 이야기다. 준비는 해야지. 집이 없으면 어떻게 하냐"고 답해 눈길을 끌었다.

한편 1976년생인 김종국은 1995년 그룹 '터보'로 데뷔해 '회상', '트위스트 킹' 등 히트곡으로 큰 인기를 누렸다. 가수 활동 외에도 '패밀리가 떴다', '런닝맨', '미운 우리 새끼' 등 예능 프로그램에서 활약했으며 이를 통해 지난 2020년 SBS '연예대상'에서 대상을 수상했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]