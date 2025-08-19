‘VIP 격노설’ 의혹 실체적 접근 …尹 후속 지시·압력 규명이 관건 [3대 특검]

순직해병 사건 수사 외압 의혹 등을 수사하는 채해병 특별검사팀(특검 이명현)은 수사 개시 후 50여일간 여러 피의자·참고인 소환조사와 압수수색 등을 통해 관련 의혹들의 실체 규명에 다가가고 있다. 특검팀이 의혹의 ‘정점’인 윤석열 전 대통령을 향해 수사망을 좁혀가고 있다는 평가가 나온다.



19일 법조계에 따르면 지난달 2일 사무실 현판식과 함께 수사를 본격적으로 개시한 채해병 특검은 기존 수사기관이 규명에 난항을 겪었던 ‘VIP 격노설’의 실체를 어느 정도 밝혀내는 등 성과를 거두었다. 다만 격노설로 윤 전 대통령과 대통령실, 정부 관계자들에 대해 법적 책임을 물으려면 윤 전 대통령이 해병대 수사단의 순직해병 사건 초동조사 결과에 화를 낸 뒤 구체적으로 어떤 지시와 보고가 오갔는지를 밝혀내야 한다. 특검은 국방부와 대통령실 등 해병대에 압력을 넣었을 것으로 예상되는 기관들의 통화내역은 확보한 상태다.

해병대 수사단의 초동조사 결과에서 혐의자에 포함됐던 임성근 전 해병대 1사단장이 명단에서 빠지도록 누군가가 정권에 로비를 했다는 구명로비 의혹도 그 윤곽이 아직 명확히 드러나지 않았다.



특검은 구명로비의 통로 중 하나로 지목된 단체대화방 ‘멋쟁해병’ 참가자인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표의 측근 차모씨를 15일 증거인멸 혐의 피의자로 입건했다. 차씨는 지난달 중순 이 전 대표가 사용하던 휴대전화를 한강변 쓰레기통에 버린 혐의를 받고 있다. 특검은 해당 휴대전화에 대한 포렌식 작업을 진행 중이다.



순직해병 사건으로 수사 대상이 된 이종섭 전 국방부 장관을 주호주대사로 임명해 해외로 도피시킨 것 아니냔 의혹도 특검의 주요 수사 대상이다. 특검이 수사기간을 1차 연장할 시 40일, 2차까지 연장할 경우 70일이 남는다. 남은 기간 특검은 이들 의혹 규명에 수사력을 집중할 것으로 예상된다.



핵심 인물들이 좀체 입을 열고 있지 않다는 점은 향후 수사의 ‘걸림돌’이 될 수 있다. 한 예로 임 전 사단장은 전날 자신이 운영하는 인터넷 카페에 피의자 신문조서 전문을 공개해 논란이 됐다. 조서를 살펴보면 임 전 사단장은 특검 수사관이 실종자 수색작전 관련 내린 지시와 사고 발생 후 경위를 허위로 보고한 의혹 등을 묻는 대다수 질문에 답하지 않았다. 그는 질문 562건 중 398건의 답변을 거부한 것으로 나타났다.



특검은 이를 두고 “심각한 수사 방해”라고 반발했다. 정민영 특검보는 브리핑에서 “대응을 검토 중”이라고 밝혔다. 임 전 사단장은 “조서 전문을 공개하기 전에 법리 검토를 마쳤고, 아무 문제 없다고 판단했다”며 “특검 브리핑은 심각한 명예훼손”이라고 반박했다.

