사망보험금 55세부터 연금으로 받는다… 배추 한 포기, 계란 한 판 7000원 넘어 [한강로 경제브리핑]

◆사망보험금 55세부터 연금으로 받는다

오는 10월부터 55세 이상은 사망보험금을 생전에 연금 형태로 앞당겨 받을 수 있게 된다.

사진=연합뉴스

금융위원회는 10월 말 삼성생명·교보생명·한화생명·신한라이프·KB라이프 등 5개 생명보험사가 함께 사망보험금 유동화 연금형 상품을 출시한다고 19일 밝혔다. 사망보험금 유동화는 사망보험금을 생전에 활용 가능한 연금자산으로 전환해 보험계약자들이 노후 소득 공백에 대응할 수 있도록 지원하는 제도다.

신청 대상은 만 55세 이상 금리 확정형 종신보험 계약자다. 사망보험금이 9억원 이하로, 보험료 납입을 완료(계약기간 10년 이상·납입기간 10년 이상)했고, 계약자와 피보험자가 동일해야 한다. 또 신청 시점에 보험계약대출 잔액이 없는 월 적립식 계약이어야 한다.

사망보험금 유동화 제도의 핵심은 낸 보험료보다 많은 금액을 수령한다는 것이다. 유동화를 통해 받는 금액은 최소한 본인이 낸 월 보험료를 웃도는 수준으로 설정되며, 가입자는 사망보험금의 최대 90% 범위 이내로 유동화를 신청할 수 있다.

예를 들어 2088만원을 납입해 사망보험금 1억원을 보장받는 55세 가입자 A씨가 ‘20년 수령·70% 유동화’를 선택할 경우 20년간 월평균 14만원을 받게 된다. A씨의 총 수령액은 납입한 보험료보다 약 1.5배 많은 3274만원이며, 남은 3000만원의 사망보험금도 그대로 보장받는다. 같은 조건을 선택한 75세의 경우에는 2.3배 많은 5358만원을 받고, 사망보험금 3000만원도 받게 된다. 책임준비금을 많이 적립한 고연령일수록 보다 많은 금액을 받을 수 있는 구조다.

특히 사망보험금을 유동화할 경우 납입한 보험료 이상을 비과세로 받을 수 있다. 다만 비과세 혜택은 유동화 대상 보험료와 기존 저축성 보험 납입액을 합산한 월 납입액이 150만원 이하일 때 등 일정 조건을 충족해야 한다.

수령 기간도 최소 2년 이상 연 단위로 정할 수 있다. 우선 10월에는 1년 치를 한 번에 받는 연 지급형이 먼저 출시되고, 내년 초부터는 매달 나눠 받는 월 지급형도 가능해진다. 10월 연지급형으로 유동화를 실시한 계약자도 추후 월지급형으로 변경할 수 있다. 일시금 형태는 신청할 수 없다.

보험사에서는 시뮬레이션을 통해 유동화 비율 및 기간에 따른 지급 금액 비교결과표를 제공할 계획이다.

◆‘영끌’ ‘빚투’에 2분기 가계대출 역대 최대

올해 2분기(4∼6월) 주택매매와 ‘빚투(빚내서 투자)’가 늘며 가계 빚(가계신용) 규모가 역대 최대 기록을 갈아치웠다.

19일 한국은행이 발표한 ‘2025년 2분기 가계신용(잠정)’ 통계에 따르면 지난 6월 말 기준 가계신용 잔액은 1952조8000억원으로 집계됐다. 1분기 1928조3000억원보다 24조6000억원 늘면서 2021년 3분기(+35조원) 이후 15분기 만에 가장 큰 증가폭을 기록했다.

가계신용은 전 금융권 가계대출에 결제 전 카드 사용 금액(판매신용)까지 더한 가계 빚 규모를 가리킨다.

가계신용의 대부분을 차지하는 가계대출 잔액은 2분기 말 기준 1832조6000억원으로 전 분기 대비 23조1000억원 증가했다. 주택담보대출(잔액 1148조2000억원)은 14조9000억원 늘어 전 분기보다 증가폭이 확대됐다. 증권사 신용공여(융자·담보대출 등)를 포함한 기타대출(잔액 684조4000억원)은 2분기 들어 8조2000억원 늘며 증가 전환했다.

한은 김민수 금융통계팀장은 가계대출 증가 배경과 관련해 “2월 이후 주택매매 거래량이 크게 늘어 시차를 두고 주택담보대출에 영향을 미쳤다”면서 “은행 등의 신용대출이 증가한 데다 2분기 주가가 큰 폭으로 반등해 증권사 신용공여도 급증하면서 기타대출도 늘었다”고 설명했다.

◆배추 한 포기, 계란 한 판 각 7000원 넘어

폭염과 폭우가 번갈아 농가를 강타하며 배추 한 포기 평균 소매가격이 7000원을 넘어섰다. 8월 들어 계란값도 7000원을 넘나드는 등 서민 밥상 물가에 비상이 걸렸다.

19일 한국농수산식품유통공사 집계에 따르면 18일 기준 배추 상품 평균 소매가격은 7062원으로 지난해보다 9.3% 올랐다. 이는 지난달에 비해 52% 상승한 수준으로, 한 달 새 한 포기에 2500원 가까이 급등한 것이다.

이러한 배추값 오름세는 올여름 폭염과 폭우가 반복된 이상기후 영향이라는 분석이다. 다만 강원도 고랭지 배추 출하량이 늘었고 정부 비축 물량도 방출해 도매가격이 내림세로 돌아섰다는 점에서 점차 가격이 안정세를 찾을 수 있다는 관측도 나온다.

토마토는 1㎏에 5571원으로 작년보다 11.1% 올랐다. 복숭아 역시 평년보다 비싸 백도 상품 기준 10개에 2만2685원이다. 지난해보다 26.3%, 평년보다 10.9% 비싼 가격이다.

폭염에 이달 계란 가격도 오름세다. 축산물품질평가원 축산유통정보에 따르면 8일 기준 특란 30구의 전국 평균 소비자가격은 7386원에 달했다. 이는 고병원성 조류인플루엔자(AI)로 계란 가격이 폭등한 2021년 7월 이후 가장 높은 수준이다. 최근 다시 안정세를 보이며 18일 기준 6957원까지 떨어졌지만 여전히 지난해 같은 기간보다 200원 이상 비싸다.

농식품부는 폭염·폭우 지속에 따른 작황 부진에 대비해 농업기상재해 조기경보시스템을 활용해 지역별 기상정보를 제공하고 폭염 피해를 저감할 수 있는 영양제, 차광도포제 등을 지원한다는 방침이다.

김수미 선임기자 leolo@segye.com

