금융위, 중대재해 발생 기업에 대출 문턱 높인다

앞으로 중대재해가 발생한 기업은 금융권에서 대출을 받을 때 금리와 규모, 만기 연장 등에서 불이익을 받게 될 전망이다.



금융위원회는 19일 권대영 부위원장 주재로 ‘중대재해 관련 금융부문 대응 간담회’를 열고 금융권 대출 심사에 ‘중대재해 리스크’를 반영하는 방안을 논의했다.

권대영 금융위원회 부위원장이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 중대재해 관련 금융부문 대응 간담회에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

중대재해 발생 시 기업의 신용·투자 리스크가 확대되는 만큼 금융권이 건전성 관리와 투자자 보호를 위해 선제적으로 대응한다는 방침이다.



권 부위원장은 “중대재해 발생이 대출 규모와 금리, 만기 연장 등 여신상의 불이익이 되도록 금융권 심사 체계를 개선할 것”이라며 “동시에 중대재해 예방에 필요한 자금을 지원하고, 잘하는 기업에는 대출을 확대하고 금리를 낮추는 등 인센티브를 제공할 필요가 있다”고 말했다.



이와 함께 중대재해가 발생하면 주가나 채권수익률 변동성이 커질 수 있는 만큼 중대재해 발생 즉시 기업이 공시(거래소 수시공시)하도록 할 방침이다.

박미영 기자 mypark@segye.com

