전공의 복귀 속도…'빅5' 70∼80% 이상 지원 전망

전공의 하반기 모집이 한창인 가운데 이른바 '빅5' 병원에서는 70∼80% 이상 전공의가 복귀할 것으로 보인다.



다만 생명과 직결되는 필수의료과 등 전공과목별로 복귀율에 다소 차이가 날 전망이다.

사직 전공의 등을 대상으로 하반기 전공의 모집이 수련병원별로 시작된 지난 11일 서울의 한 대학 병원에서 의료진이 오가고 있다. 연합뉴스

19일 의료계에 따르면 삼성서울병원은 인턴 77명, 레지던트 1년차 106명, 1년차를 넘는 상급연차 247명 등 전공의 430명을 정원으로 전날 모집을 마감했다.



삼성서울병원 관계자는 "모집 정원의 50∼60%가량 복귀할 것으로 기대했는데 그보다는 많이 왔다"며 "현재 면접을 보고 있다"고 설명했다.



이 병원의 이번 하반기 전공의 복귀율은 70∼80% 수준인 것으로 보인다.



또 다른 '빅5' 병원인 서울아산병원은 이날 모집을 마쳤다. 이 병원에서도 삼성서울병원과 근사한 수준으로 전공의들이 복귀한 것으로 전해졌다.



아산병원 관계자는 "전공과목별로 차이가 있지만, 인턴과 레지던트 평균 70∼80%가량 복귀를 지원했다"고 말했다.



빅5 병원에서 사직한 한 전공의는 "바이탈과(생명과 직결된 과목)가 확실히 다른 과보다 복귀율이 낮은 거 같긴하다"고 분위기를 전했다.



서울성모병원을 수련병원으로 둔 가톨릭중앙의료원도 이날 하반기 전공의 모집을 마감했지만, 따로 지원율을 밝히지는 않고 있다.



가톨릭중앙의료원 관계자는 "지난해부터 복귀 전공의를 보호하고자 따로 지원 상황을 공개하지 않고 있다"며 "그래도 어느 정도 복귀할 것으로 예상하고 있고, 그에 맞춰서 각 수련병원도 바삐 준비하고 있다"고 말했다.



서울대병원과 세브란스병원은 21일까지 전공의를 모집한다.



빅5의 병원 상황과 마찬가지로 적지 않은 병원에서 전공의 복귀 발걸음이 이어지고 있다.



전날 인턴 모집을 마감한 한양대병원에서는 모집 정원 71명(연계 병원 등 포함)에 35명(49%)이 지원했다. 이 병원은 레지던트 모집 기한은 26일로 연장한 상태여서, 인턴도 추가 지원을 접수할지 검토 중이다.



지방에서도 항간의 우려와는 달리 활발한 복귀 움직임이 나타나고 있다.



경북대병원에 따르면 모집 정원별로 인턴 98명 중 45명, 레지던트 1년차 82명 중 56명, 그 위 상급연차 138명 중 82명 등 총 183명이 복귀 지원서를 냈다. 전체 정원 대비 56%가량이 복귀를 희망한 것이다.



경북대병원 관계자는 "전공과목별로 편차는 있지만, 앞선 의정 갈등 기간에 모집했을 때보다는 훨씬 (복귀) 상황이 낫다"고 전했다.



경북대병원은 인턴의 경우 20일까지 모집을 연장한 상태다.



전국 수련병원들은 자체 일정에 따라 이달 29일까지 인턴과 레지던트를 선발한다.



보건복지부 수련환경평가위원회가 병원별 신청을 받아 공고한 모집인원은 인턴 3천6명, 레지던트 1년차 3천207명, 레지던트 상급연차(2∼4년차) 7천285명 등 총 1만3천498명이다.



이달 현재 수련 중인 전공의는 모두 2천532명으로, 이 가운데 1천707명(67.4%)이 수도권 병원에, 825명(32.6%)이 비수도권 병원에서 근무한다.

