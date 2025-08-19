코레일측 "청도 열차사고에 깊은 유감 표명, 유가족·부상자 지원"

코레일은 19일 경북 청도군에서 무궁화호 열차가 선로 주변 근로자들을 치는 사고가 발생한 것과 관련, "이번 사고에 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

또 "지역사고수습본부를 가동하는 등 비상대응체계를 유지하면서 관계 기관의 조사에 협력하고 있다"며 "유가족과 부상자의 구호와 지원에 총력을 다하겠다"고 덧붙였다.

무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생한 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 경찰과 소방, 코레일 등 관계자들이 사고가 난 무궁화호 열차를 조사 하고 있다. 연합뉴스

코레일에 따르면 이번 사고에 따른 현장 감식 등 조치로 상하행 열차가 교대 운행함에 따라 해당 구간을 지나는 KTX와 일반열차 28대의 운행이 10분∼60분가량 지연됐다.

이날 오후 4시13분부터 상하행 선로 운행은 모두 재개된 상태다.

코레일 관계자는 "지연 등 열차 운행현황을 역·열차에 안내방송하고 승객에게 개별 문자 메시지를 발송했다"며 "지연된 열차 승객에게는 여객운송약관에 따라 운임의 일부를 지연 배상할 계획"이라고 말했다.

사고열차 승객 중 부상자는 없으며, 정확한 사고 원인은 경찰 등 관계 기관에서 조사 중이라고 전했다.

앞서 이날 오전 10시 52분쯤 청도군 남성현역∼청도역 구간 경부선 철로에서 동대구역을 출발, 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차(제1903호)가 선로 근처에서 작업을 위해 이동 중이던 근로자 7명을 치어 2명이 숨지고, 5명은 중경상을 입었다.

청도=이영균 기자 lyg0203@segye.com

