연일 ‘펑’, ‘펑’ 배터리가 불안하다… 스쿠터용 이어 이번엔 캠핑용 제품서 화재 추정

배터리가 발화 원인으로 추정되는 화재가 잇따라 발생하면서 불안감이 커지고 있다.

19일 새벽 경기 동두천시의 한 아파트에서 배터리 발화가 원인으로 추정되는 불이 나 6명이 연기를 마시는 등 다쳤다. 소방 당국은 캠핑용 배터리 충전 중 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

경기도소방재난본부는 19일 경기 동두천시 송내동 아파트 1층 세대에서 화재가 발생했으며, 충전 중이던 캠핑용 리튬이온 배터리에서 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사 중이다. 사진은 발화 추정 배터리 모습. 경기도소방재난본부 제공

경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 5시15분쯤 동두천시 송내동의 20층짜리 아파트 1층에서 불이 났다.

신고자는 해당 세대 거주자로, ‘펑’하는 소리에 잠에서 깨어 방 안에서 충전 중이던 배터리에서 불이 나는 것을 보고 가정용 소화기로 진화를 시도했다. 하지만 불은 꺼지지 않고 집을 태웠고 연기가 순식간에 단지 전체로 번졌다.

출동한 소방 당국은 장비 33대와 인력 70명을 동원해 약 25분 만에 불을 껐다. 이 불로 해당 세대에서 1명이 구조됐고 나머지 일가족 3명은 자력 대피했다. 총 42명의 입주민도 아파트 밖과 옥상 등으로 몸을 피했다. 이 중 6명은 호흡곤란 등 증세까지 있어 부상자로 분류됐다. 사망·중상자는 없었다.

19일 경기도 동두천시의 한 아파트에서 배터리 발화로 추정되는 화재가 발생했다. 사진은 통제된 화재 현장의 모습. 동두천=연합뉴스

불이 난 집 안에서는 가로 15cm, 세로 50cm 정도 크기의 캠핑용 배터리를 충전 중이었던 것으로 알려졌다. 세대 거주자는 “캠핑용 배터리를 전날 중고 거래 앱에서 구매했고 방에서 충전 중이었다”고 당국에 진술한 것으로 전해졌다. 해당 배터리의 규격과 종류는 확인되지 않았다.

소방 관계자는 “현재까지 배터리 발화 이외 다른 요인은 발견되지 않아 유력한 화재 원인으로 보고 있다”고 설명했다.

지난 17일 서울 마포구 창전동 한 아파트에서 화재가 발생, 소방대원들이 잔불을 정리하고 있다. 연합뉴스

17일에는 서울 마포구 창전동의 아파트에서도 배터리가 원인으로 추정되는 불이 나 20대 아들과 60대 어머니가 숨지고 아버지를 포함한 주민 16명이 다치는 사고가 발생했다. 감식에 나선 당국은 불이 시작된 20층짜리 아파트 14층 세대에서 충전 중이던 전동 스쿠터 배터리를 발화점으로 의심하고 있다.

지난 6월 4일 새벽 광주 광산구 장덕동의 한 아파트에서 화재로 인해 70대 남성이 숨지는 사고가 발생했다. 사진은 화재가 발생한 현장의 모습. 광주 광산소방서 제공

앞서 6월에도 광주 한 아파트에서 캠핑용 배터리가 원인으로 추정되는 불이 나 1명이 숨지고 주민 100여명이 대피했다.

소방청 통계에 따르면 2020년부터 지난해까지 최근 5년간 리튬 이온 배터리 관련 화재는 총 678건 발생했다. 2020년 98건이던 화재 건수는 2023년 179건으로 폭증했고, 지난해에는 117건을 기록했다. 대용량 배터리 사용이 늘면서 화재도 늘고 있는 것으로 추정된다.

리튬 이온 배터리 화재는 전동킥보드용이 485건으로 전체의 70%를 차지했고, 전기자전거 111건, 휴대전화 41건, 전기오토바이 31건, 전자담배 10건 등으로 나타났다.

리튬 이온 배터리 화재의 주요 원인으로는 과충전, 충격에 의한 손상, 고온 환경에서의 방치 등이 꼽힌다. 소방청은 화재 예방을 위해 국가통합인증(KC 마크)을 받은 제품을 사용하고, 이상 징후에 주의해야 한다고 당부했다. 사용 중 배터리에서 타는 냄새가 나거나, 외형이 부풀거나, 과도하게 열이 발생할 경우 즉시 사용을 중단해야 한다.

아울러 소방청은 충전이 완료되면 즉시 플러그를 뽑아 전원을 차단해야 하고, 외출하거나 잠자는 동안 장시간 충전하지 말라고 강조했다. 특히 현관문이나 비상구 주변에서의 충전은 화재 시 대피로를 막아 더 큰 잠사를 불러올 수 있으므로 피해야 한다.

엄형준 선임기자 ting@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]