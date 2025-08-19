與 “‘尹 알박기’ 제거, 공공기관 정상화”

더불어민주당 김병기 원내대표는 19일 “‘윤석열 알박기’를 제거해서 공공기관을 정상화하겠다”고 밝혔다. 대통령과 공공기관장 임기를 일치시키는 법안을 제정해 ‘알박기 인사’를 막겠다는 취지지만, 정권 교체기마다 여야 입장이 바뀌는 탓에 야권의 반발이 예상된다.



김 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “윤석열과 김건희는 임기 내내 주요 공공기관을 김형석 (독립기념관장) 같은 낙하산 인사로 점령했다”며 이같이 강조했다.

더불어민주당 김병기 원내대표가 19일 국회에서 열린 원내대책회의에서 8월 임시국회에서 처리를 추진할 법안에 대해 말하고 있다. 연합뉴스

김 원내대표는 이어 “계엄 선포 이후 심지어 대통령직 파면 이후에도 낙하산 알박기는 멈추지 않았다”며 “계엄 선포 이후 임명된 공공기관장만 45명이다. 그중 23명은 파면 이후에 임명됐다”고 말했다. 김 원내대표는 이들에 대해 “양심 불량이자 세금 도둑”이라며 “자리만 꿰차고 있는 무능하고 불공정한 인사들은 국정의 발목을 잡고 국민의 삶을 해치게 된다”고 덧붙였다.



윤석열정부에서 임명된 김 관장은 지난 15일 광복절에 ‘광복은 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물’이라고 발언해 논란을 빚었다. 민주당은 이를 계기로 ‘알박기 인사’를 정리하고, 이재명정부 국정 철학과 기조에 맞는 공공기관장을 새로 임명하겠다는 의지를 드러낸 셈이다. 현행 공공기관장 임기는 대부분 3년으로 대통령 5년 임기와 불일치하는 문제가 정권 교체기마다 되풀이되는 형국이다.



김 원내대표는 “알박기를 원천 봉쇄하겠다. 공공기관 운영법 개정안을 이번 정기국회에 통과시키겠다”며 “(개정안의) 핵심은 대통령 임기와 공공기관장의 임기를 일치시켜 책임성과 투명성을 강화하는 것”이라고 설명했다.

김형석 독립기념관장. 연합뉴스

민주당은 독립기념관장을 교체하기 위해서도 별도의 법 개정을 추진할 방침이다. 지난해 12월 이정문 의원 등 민주당 의원 13명은 관장이 정관을 위배하거나 기관 운영을 저해할 경우, 국가보훈부 장관이 대통령에게 즉시 해임을 요청할 수 있는 권한을 신설하는 내용의 독립기념관법 개정안을 발의한 바 있다.



국민의힘에선 앞서 민주당의 공공기관 운영법 개정안 발의에 “민주당이 진정성을 증명하려면 문 정권 인사들부터 즉시 사직시키라”(나경원 의원) 등의 반발이 나온 바 있다.

김나현 기자 lapiz@segye.com

