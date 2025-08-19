주한미국상공회의소 “노란봉투법 우려”… 與 “수정없다”

더불어민주당이 재계 우려에도 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)을 예정대로 8월 임시국회에서 강행 처리하겠다는 입장을 재확인했다.



민주당 허영 원내정책수석부대표는 19일 오전 주한미국상공회의소(AMCHAM·암참)와의 면담 후 기자들과 만난 자리에서 “(노란봉투법은) 수정할 수가 없다. (국회 본회의에) 올라간 대로 절차에 따라서 처리할 예정”이라고 말했다. 면담 모두 발언에서도 김병기 원내대표는 “기업이 원하는 것은 예측 가능한 정책과 투명한 규제”라며 “불합리한 규제를 개선하는 일은 정부와 민주당의 확고한 의지”라고 말했다.

노란봉투법이 상정될 경우 필리버스터(무제한 토론)로 맞서겠다고 예고한 국민의힘이 이날 전당대회(22일)를 이유로 본회의 일정 연기를 요청하고 민주당이 이를 받아들여 처리시점은 약간 늦어질 전망이다.



이날 우원식 국회의장 주재로 열린 여야 원내대표 회동에서 양당은 21일부터 24일까지로 예정돼 있던 본회의 일정 중 국민의힘 전당대회 당일인 22일은 본회의를 중단하고 대신 25일까지 본회의를 열기로 합의했다.



국민의힘 유상범 원내운영수석부대표는 “21일 방송문화진흥회법(방문진법) 필리버스터를 시작해서 24시간 후 종료되면 표결에 들어가고, 이후에 추미애 법제사법위원장 임명 표결을 거쳐 한국교육방송공사법(EBS법) 필리버스터를 진행할 계획”이라며 “필리버스터가 22일 오전 중에 마무리되면 이날에는 전당대회로 인해 본회의 일정을 더 갖지 않기로 했다”고 설명했다. 22일 중단된 본회의는 23일 오전 중 재개되고, 국민의힘은 다시 노란봉투법과 상법 개정안에 대한 필리버스터에 돌입할 예정이다.

경제단체들은 이날 ‘불법파업 늘리고 일자리 줄이는 노조법 개정 반대’ ‘경제 망치는 노조법 개정 반대’라고 쓰인 플래카드와 손팻말을 들고 국회 앞에 집결했다.



경제6단체인 한국경영자총협회와 대한상공회의소, 한국경제인협회, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회는 이날 국회 본관 앞에서 15개 지방 경총, 업종별 단체들과 ‘노동조합법 개정 반대 경제계 결의대회’를 열었다. 대회에는 200여명이 참여했다. 업종별 단체로는 한국자동차모빌리티산업협회, 한국조선해양플랜트협회, 대한건설협회, 한국철강협회, 대한석유협회 등 국내 주력 산업의 9개 단체가 힘을 보탰다. 경제단체들은 국회가 경제계 우려는 무시한 채 노동계의 요구만 반영해 노란봉투법을 처리한다고 규탄하며 국회가 재계의 수정안을 수용해줄 것을 거듭 촉구했다.

