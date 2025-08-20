김민석 “檢개혁, 당정 충분한 조율 필요”

김민석 국무총리는 19일 검찰개혁과 관련해 “국민이 볼 때 졸속이라는 생각이 들지 않도록 꼼꼼히 가는 것이 좋아 정부·여당 간, 검찰개혁을 주장해온 각 정당 간 조율할 시간을 충분히 갖는 게 좋겠다”고 밝혔다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 기자간담회에서 “모든 개혁·입법은 정부·여당 간 조율이 필요하나, 더 근본적으로는 국민의 충분한 이해와 공감을 얻는 것”이라며 이같이 말했다.

김민석 국무총리가 19일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 출입기자단 간담회에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

김 총리는 “검찰개혁의 필요성, 과거 정치 검찰의 많은 문제점, 그리고 기소·수사가 분리돼야 한다는 큰 방향은 누차 대선 공약 등을 포함해 제기됐고, 정부·여당 의지도 확인됐다”며 “다만 실제로 사안을 하나하나 놓고 보니 이슈들이 많고 개혁인지 아닌지 구분하기 어려운 사안도 상당하다”고 했다.

김 총리는 여당의 ‘추석 전 검찰개혁 완료’ 시간표와 관련해서는 “목표를 정해놓고 가는 것은 좋은 것”이라며 “당은 검찰개혁 사명감과 입법 책임감이 있어 추석 전까지 입법이 마무리되게 최대한 준비하고 뛰겠다는 의지를 표현하는 게 자연스럽다”고 말했다.

김 총리는 이날 검찰개혁의 세부 방향성에 대한 입장도 내놨다.

그는 경찰·중대범죄수사청·고위공직자범죄수사처의 수사를 총괄 지휘하는 국가수사위원회(국수위)를 총리실 산하에 두는 방안에 대해선 “확신을 못 갖는 상태”라고 했다. 앞서 민주당 의원들이 발의한 ‘검찰개혁 4법’에는 국수위를 총리실 산하에 설치하는 방안이 담겼지만, 국정기획위원회 대국민 보고에선 국수위 설치 방안이 빠진 바 있다. 김 총리는 “총리 산하에 다양한 기능이 많은데, 기관 간 조정 외에 실질적 수사와 관련한 문제를 재검토하거나 보완·지휘하는 기능까지 효율적으로 잘할 수 있을지 고민이 있다”고 설명했다. 김 총리는 검찰의 보완수사 검토 가능성도 열어 뒀다. 민생 범죄 사건에서 ‘검찰 수사권 완전 박탈’에 따른 부작용을 최소화하겠다는 취지다.

10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 각국 정상 참석 상황에 대해서는 “자국 정상 참석을 전제로 각국 실무자들의 대략의 숙소 선택이, 100%는 아니지만 대부분 끝난 상태로 들었다”고 말했다. 정상 참석 관련 특별한 이상 징후는 없다는 설명이다.

김나현 기자 lapiz@segye.com

