대통령실, 체코 원전 수출 진상 조사 지시

대통령실은 한국수력원자력·한국전력이 체코 원자력발전소 수주 계약과정에서 미국 웨스팅하우스와 불리한 계약을 했다는 논란이 제기된 데 대해 진상 조사를 지시했다.

강유정 대통령실 대변인은 19일 브리핑에서 “강훈식 비서실장이 오늘 오전 일일 점검회의에서 한수원·한전 및 웨스팅하우스 간 협정에 대해 국민적 의구심을 해소할 수 있도록 진상 내용을 보고하라고 산업통상자원부에 지시했다”고 밝혔다.

강 대변인은 “한수원·한전은 공공기관”이라며 “협상과 계약 체결이 법과 원칙에 따라서 잘 이루어졌느냐, 그 절차가 잘 준수가 됐느냐 지시가 있었다”고 설명했다.



지난 1월 한수원·한전과 웨스팅하우스가 체결한 ‘글로벌 합의문’에는 한수원과 한전이 원전을 수출할 때 원전 1기당 6억5000만달러(약 9000억원)의 물품 및 용역 구매 계약을 웨스팅하우스에 제공하고, 1억7500만달러(약 2400억원)의 기술 사용료를 납부해야 한다는 내용 등이 담긴 것으로 알려졌다.

이재명 대통령이 19일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 美日 순방 동행 경제단체 및 기업인 간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령은 이날 한·미 정상회담에 동행하는 경제단체, 기업인과 간담회를 하고 한·미 정상회담에서의 경제 분야 성과를 내기 위한 방안과 기업들의 대미 투자 계획 등을 들었다.



간담회에는 이재용 삼성전자 회장, 대한상공회의소 회장을 맡고 있는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등이 참석했다. 강유정 대통령실 대변인은 브리핑에서 “이 대통령은 이번 관세 협상 과정에서 우리 기업인들이 애를 많이 써줘서 생각보다 좋은 성과를 냈다고 사의를 표했다”면서 “정부의 최대 목표는 경제를 살리고 지속 성장의 토대를 마련하는 것에 있다면서 수출 여건 변화로 정부와 기업 모두 어려움을 겪고 있지만 함께 힘을 모아 위기를 기회로 만들자고 강조했다”고 전했다.



강 대변인은 “이 대통령은 실무 경험과 정보력을 바탕으로 한 기업인들이 현실적인 제안과 조언을 꼼꼼히 경청했다”면서 “이번 미국 방문에 동행하는 기업인들이 현장에서 실질적인 성과를 많이 만들어 달라 당부했다”고 덧붙였다.

