“에어컨 빵빵한 곳에서 밤·주말에도”…전현희, 尹 ‘황제 접견’ 지적

더불어민주당 전현희 의원은 19일 서울구치소에 수감 중인 윤석열 전 대통령이 다른 수용자들보다 특혜를 받고 있다고 주장했다.

전 의원은 이날 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 “(윤 전 대통령이) 일반 수용자에게는 거의 허용되지 않는 실질적인 특혜를 많이 (받는 것으로) 확인했다”고 밝혔다.

더불어민주당 전현희 의원. 뉴시스

전 의원은 우선 윤 전 대통령이 ‘황제 접견’을 하고 있다고 설명했다. 근무 시간인 평일 오전 9시부터 오후 6시를 초과해 접견한 날이 상당수 있었고, 심지어 오후 9시45분까지 접견한 기록도 있다고 전했다.

전 의원은 이어 “주말에는 원칙적으로 접견이 안 되는데, 주말에 접견이 된 경우도 6일이나 있는 걸 확인했다”며 “공범으로 생각되는 그런 사람들의 접견도 굉장히 많았다”고 지적했다.

그러면서 “장소도 문제다. ‘여름 내내 폭염 속에 참 고생할 거다’라고 지지하는 사람들이 걱정했을 수 있는데 천만의 말씀”이라며 “수사관이나 검사들이 조사하는 에어컨이 빵빵 터지고 굉장히 쾌적하고 넓은 공무상 접견실을 거의 혼자 자신의 사무실, 휴게실처럼 사용했다”고 설명했다.

이어 “낮에는 거의 여기에 머물고 밤에는 구치소에 잠자러 가는 그런 행태로 사용한 것 같다”며 “그래서 변호인 접견실을 이용하지 않고 공무상 접견실을 이용한 이런 다수의 특혜가 있던 것을 확인했다”고 덧붙였다.

전 의원은 “실제로 구치소의 특혜 정황을 상당수 확인했고, 법무부 쪽에 이 사안에 대해서 구치소에 대한 내부 감찰을 진행해달라고 요청했다”며 “법무부에서도 실제로 감찰을 통해서 많은 특혜 의혹을 직접 확인한 거로 알고 있다. 추후에 이 부분에 대한 징계 조치나 또 추가 문책이 있을 것”이라고 말했다.

구윤모 기자 iamkym@segye.com

