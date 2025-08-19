사망보험금 ‘생전에 활용’… 55세부터 ‘연금’으로 당겨쓴다 [뉴스 투데이]

오는 10월부터 사후소득인 사망보험금을 생전에 연금 형태로 앞당겨 받을 수 있게 된다. 적용 연령도 만 55세 이상으로 당초 계획보다 확대되면서 75만명이 넘는 계약자가 종신보험을 노후자산으로 활용할 수 있게 될 전망이다. 고령화로 노후자금 마련에 대한 관심이 커지는 가운데, 은퇴와 연금 개시 사이 발생하는 소득 공백을 메우는 새로운 수단이 될 수 있을지 주목된다.



금융위원회는 19일 ‘사망보험금 유동화 점검회의’를 열고 10월 말 삼성생명·교보생명·한화생명·신한라이프·KB라이프 등 5개 생명보험사가 함께 사망보험금 유동화 연금형 상품을 출시한다고 밝혔다.

사망보험금 유동화는 사망보험금을 생전에 활용 가능한 연금자산으로 전환해 보험계약자들이 노후 소득 공백에 대응할 수 있도록 지원하는 제도이다. 앞서 이재명 대통령이 국무회의에서 “좋은 제도를 잘 만드셨다”고 칭찬한 뒤 정부의 국정과제에도 선정됐다.



신청 대상은 만 55세 이상 금리 확정형 종신보험 계약자다. 사망보험금이 9억원 이하로, 보험료 납입을 완료(계약기간 10년 이상·납입기간 10년 이상)했고, 계약자와 피보험자가 동일해야 한다. 또 신청 시점에 보험계약대출 잔액이 없는 월 적립식 계약이어야 한다.



금융위는 지난 3월 ‘7차 보험개혁회의’를 통해 사망보험금 유동화 추진방안을 발표한 뒤 생명보험업계와 태스크포스(TF)를 구성해 관련 상품을 준비해왔다. 이 과정에서 유동화 적용 연령을 65세에서 55세로 확대해 소득공백이 시작되는 50세 중반부터 노후 생활자금을 확보할 수 있도록 했다. 이에 따른 사망보험금 유동화 대상 계약은 75만9000건, 가입금액은 35조4000억원으로 기존 대비 각각 2.2배, 3배 늘어났다고 금융위는 설명했다.

사망보험금 유동화 제도의 핵심은 낸 보험료보다 많은 금액을 수령한다는 것이다. 유동화를 통해 받는 금액은 최소한 본인이 낸 월 보험료를 웃도는 수준으로 설정되며, 가입자는 사망보험금의 최대 90% 범위 이내로 유동화를 신청할 수 있다.



예를 들어 2088만원을 납입해 사망보험금 1억원을 보장받는 55세 가입자 A씨가 ‘20년 수령·70% 유동화’를 선택할 경우 20년간 월평균 14만원을 받게 된다. A씨의 총 수령액은 납입한 보험료보다 약 1.5배 많은 3274만원이며, 남은 3000만원의 사망보험금도 그대로 보장받는다. 같은 조건을 선택한 75세의 경우에는 2.3배 많은 5358만원을 받고, 사망보험금 3000만원도 받게 된다. 책임준비금을 많이 적립한 고연령일수록 보다 많은 금액을 받을 수 있는 구조다.



특히 사망보험금을 유동화할 경우 납입한 보험료 이상을 비과세로 받을 수 있다는 장점이 있다. 다만 비과세 혜택은 유동화 대상 보험료와 기존 저축성 보험 납입액을 합산한 월 납입액이 150만원 이하일 때 등 일정 조건을 충족해야 한다.

수령 기간도 최소 2년 이상 연 단위로 정할 수 있다. 우선 10월에는 1년 치를 한 번에 받는 연 지급형이 먼저 출시되고, 내년 초부터는 매달 나눠 받는 월 지급형도 가능해진다. 10월 연지급형으로 유동화를 실시한 계약자도 추후 월지급형으로 변경할 수 있다. 일시금 형태는 신청할 수 없다. 보험사에서는 시뮬레이션을 통해 유동화 비율 및 기간에 따른 지급 금액 비교결과표를 제공할 계획이다.

금융당국은 사망보험금 유동화 제도가 새로운 제도인 만큼 두터운 소비자 보호방안을 마련했다고 강조했다.



이에 따라 보험사들은 사망보험금 유동화 대상이 되는 계약자들에게 휴대전화 문자 메시지 혹은 카카오톡을 통해 개별적으로 통지하기로 했다. 다만 운영 초기에는 불완전판매 등을 방지하기 위해 대면 영업점을 통해서만 신청·접수를 받을 계획이다. 소비자는 유동화 금액 수령일로부터 15일, 신청일로부터 30일 중 먼저 도래하는 기간까지 철회할 수 있다. 또 보험사가 중요내용을 설명하지 않았다면 3개월 이내 취소할 수 있다.



금융당국은 아울러 사망보험금 유동화 금액을 현물 또는 서비스로 제공하는 서비스형 상품도 후속으로 출시할 예정이다. 보험사 제휴 서비스 중 고객이 필요한 서비스를 선택해 자유롭게 사용하는 통합 서비스형 상품을 비롯해 요양시설, 건강관리 특화형 상품 등이다. 보험상품과 노후대비 서비스를 결합해 제공하는 ‘서비스형 보험상품 활성화’도 현 정부의 국정과제다.

박미영 기자 mypark@segye.com

