낙동강 녹조경보 당일 발령… 관리체계 전면 개편

정부가 녹조 경보의 정확도를 높이기 위해 시료 채취 위치를 취수구 인근으로 바꾸고, 사흘이 걸리던 경보 발령은 당일로 당기는 등 경보체계 개선에 나선다.

김성환 환경부 장관이 19일 정부세종청사 환경부 기자실에서 기후 위기로 심화하는 녹조 문제의 근원적 해결을 위해 연말까지 녹조 종합대책을 마련하겠다며 그 첫걸음으로 조류경보제에 대해 채수 위치를 조정하고 경보발령 일자를 채수 당일로 앞당기는 등 제도개선을 8월 말 즉시 추진한다고 밝히고 있다. 연합뉴스

김성환 환경부 장관은 19일 정부세종청사에서 기자회견을 열고 “녹조 수질검사·정보공개를 전면 개편할 것”이라며 “연말까지 녹조 종합대책을 마련하겠다”고 밝혔다.



환경부는 녹조 문제 해결을 위한 첫걸음으로 우선 녹조가 심한 낙동강 하천구간의 조류경보제를 개편한다. 조류경보제는 수돗물을 안전하게 공급하기 위해 상수원 등의 녹조 발생 상황을 확인하는 제도로, 상수원에서 녹조를 일으키는 유해 남조류가 2차례 연속 1㎖당 1000세포 이상이면 ‘관심’, 1만세포 이상이면 ‘경계’, 100만세포 이상이면 ‘대발생’ 단계 조류경보가 발령된다. 낙동강의 경우 하천 4개 지점에서 운영하는데, 식수를 얻는 취수구로부터 2∼4㎞ 떨어진 상류에서 시료를 채취해 정확도가 떨어지고 경보 발령까지 평균 3.5일이 소요돼 선제 대응이 어렵다는 지적이 많았다.



환경부는 채수 위치를 취수구 인근 50m 이내로 조정하고, 이동형 수질분석차량 등을 이용해 당일 경보발령체계로 전환한다는 방침이다. 김 장관은 “녹조 대응의 실효성을 높일 것”이라며 “녹조 확산 초기 단계에 선제적인 대응이 가능해져 국민 불안을 해소할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다. 또 강가 및 고농도 녹조 구역에 대한 감시 결과를 물환경정보시스템에 공개해 국민 누구나 찾아볼 수 있도록 하고, 개선된 조류경보체계는 추후 전국으로 확대 적용할 예정이다.



공기와 농산물 녹조 대응에도 나선다.



환경부는 농림축산식품부·식품의약품안전처와 협력해 농산물 모니터링을 병행하고, 공기 중 조류독소 조사를 진행한다. 김 장관은 “그동안 정부와 환경단체 간 조사 결과가 달라 우려가 컸다. 환경단체, 전문가들과 공동조사 협의 체계를 다시 만들고, 시료 채취부터 투명하게 공개할 것”이라며 “국민들이 먹는 물로 더는 걱정하지 않도록 불신부터 해소하고, 4대강 녹조 문제의 근본대책을 이재명정부 임기 내 마련하겠다”고 밝혔다.

