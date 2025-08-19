美, 보조금으로 인텔 지분 취득 추진… 삼성·SK 불똥 튀나

도널드 트럼프 미국 행정부가 자국 반도체 기업 인텔에 확정한 보조금을 ‘지분 투자’ 형태로 전환하는 방안을 검토 중이라는 관측이 제기되면서 삼성전자와 SK하이닉스에 시선이 쏠리고 있다. 양사 모두 전임 바이든 행정부 당시 초대형 현지 투자 단행의 반대급부로 보조금을 받기로 했는데, 트럼프 행정부가 인텔을 통해 보조금 지급 조건을 추가하는 선례를 남기면 삼성과 SK도 약속된 보조금을 온전히 받기는 어려워질 것이라는 분석이 나온다.



미국 블룸버그통신은 트럼프 행정부가 인텔의 지분을 10% 취득하는 방안을 논의 중이라고 18일(현지시간) 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 반도체 기업 인텔. 로이터연합뉴스

업계에선 이번 지분 인수설이 앞서 제기된 인수설과는 전혀 다른 성격을 띤다고 분석했다. 당초 인수설에선 트럼프 행정부가 지분 인수로 인텔에 자금을 마련해주고 노골적인 자국 기업 지원으로 미국의 반도체 독립을 가속하려는 의도가 깔렸다는 해석이 나왔다. 그러나 지분 인수의 대가로 앞서 지급이 확정된 보조금이 지목된다면, 인텔로선 달가울 수 없는 상황이다.



인텔은 바이든 정부 당시 칩스법(반도체법)에 따른 보조금의 최대 수혜 기업이다. 지난해 11월 미 상무부는 인텔에 최대 78억6500만달러(약 10조9000억원)의 직접 자금을 지급한다고 발표했고, 이후 상업용 및 군사용 반도체 생산 등이 추가되면서 보조금은 총 109억달러(약 15조1400억원)로 늘었다. 미 상무부가 삼성전자와 SK하이닉스에 약정한 보조금이 각각 47억4500만달러(약 6조8000억원), 4억5800만달러(약 6600억원)인 점을 감안하면 막대한 규모다.



당초 반도체법상 보조금은 인텔을 포함한 모든 기업이 프로젝트 단계별 성과에 따라 순차적으로 지급하는 것이 원칙이다. 그러나 트럼프 행정부가 보조금의 일부나 전부를 지분 투자 형태로 전환한다면, 기업으로선 지분을 강제 매각하는 것과 다를 바 없다. 트럼프 행정부가 인텔 지분을 10% 취득하면 인텔의 최대 주주로 등극해 인텔의 경영 전반에 영향력을 행사할 수 있다.

삼성전자 서초사옥 모습. 뉴스1

전문가들은 트럼프 행정부가 삼성전자, SK하이닉스 등 외국 기업에도 지분 투자 전환을 요구하진 않을 것으로 내다본다. 다만 지분 대신 반도체 품목 관세를 고리로 추가 투자를 요구하거나 보조금을 대폭 삭감할 수 있다는 관측이 나온다.



최근 트럼프 대통령이 반도체 품목 관세를 예고하며 정상 범위를 벗어난 세 자릿수 관세율을 재차 언급하는 것 또한 보조금 삭감을 위한 사전작업이라는 분석도 제기된다. 트럼프 대통령은 앞서 반도체 수입에 대해 100% 수준의 관세를 시사했지만, 지난 15일(현지시간) “200%, 300%까지 적용할 것”이라며 더 높은 세율을 언급했다.



트럼프 대통령 특유의 협상 기술은 앞서 한·미 관세협상에서 보장된 ‘최혜국대우’도 흔들고 있다. 앞서 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 “만약 15%로 최혜국 세율이 정해지면 우리도 15%를 받는 것이고, 앞으로 100%가 되건 200%가 되건 상관없다”고 말했지만, 보조금 지급 여부가 협상 테이블에 추가된다면 최혜국 지위와 상관없이 삼성전자와 SK하이닉스는 타격이 불가피할 전망이다. 김양팽 산업연구원 전문연구위원은 “트럼프 대통령이 (반도체) 관세를 면제해주면서 보조금까지 줄 것이라는 기대는 접어야 한다”며 “보조금 삭감이 아니라면 최혜국대우를 빌미로 삼성과 SK에 막대한 추가 투자를 요구할 것”이라고 내다봤다.



반도체 패권 확보를 위한 트럼프 대통령의 행보가 더 노골적으로 변하는 가운데 전문가들은 본원 경쟁력을 갖추는 것만이 살길이라고 제언했다. 안기현 한국반도체산업협회 전무는 “인텔을 쳐다보지 말고 우리를 봐야 한다”며 “우리가 인텔보다 높은 기술력을 갖추면 (고객사가) 우리를 선택할 수밖에 없다”고 말했다. 향후 미국 정부가 다른 기업들에 인텔 파운드리(수탁 반도체 제조) 이용을 요구하더라도, 삼성 파운드리가 기술 초격차를 확보하면 수주가 이어질 것이라는 주장이다.

이동수 기자 ds@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]