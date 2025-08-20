“로봇이 인간을 검사”… CNN, 현대차 첨단공장 집중 조명

현대자동차그룹이 싱가포르에 설립한 글로벌 혁신센터(HMGICS)가 CNN의 집중 조명을 받았다. CNN은 “이 첨단 공장에서는 로봇이 인간을 검사하고 있다”고 평가했다.



19일 현대차그룹은 지난 13일 CNN 마켓플레이스 아시아가 현대자동차그룹이 싱가포르에 설립한 HMGICS를 방문해 로봇과 인공지능(AI)을 결합한 초자동화 생산 시스템과 사람 중심의 유연한 제조 환경을 미래 공장의 모델로 소개했다고 밝혔다.

CNN이 집중조명한 현대차그룹의 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS) 내부 모습. 현대차그룹 제공

CNN 마켓플레이스 아시아는 CNN의 아시아 전문 심층 취재 프로그램으로, 아시아 지역의 비즈니스 및 경제 트렌드를 전문적으로 다루고 있다. 뉴스 영상에는 보스턴 다이내믹스의 로봇 개 ‘스팟’이 공장 내를 순찰하며 작업자의 품질 검사 및 시설 점검을 수행하는 모습이 담겨 있다. 스팟은 엔지니어의 뒤를 따라다니며 오류 발생 가능성이 높은 작업을 촬영하고, 이를 AI 알고리즘이 분석해 조립이 제대로 되었는지를 판단한다. 이를 통해 엔지니어는 작업이 끝나기 전에 수정이 필요한지를 즉시 확인할 수 있다. HMGICS는 싱가포르 최초의 전기차 생산 공장으로, 자동화 중심의 스마트 팩토리를 구현했다. 공장 내에서는 디지털 트윈, AI, 로봇 협업 시스템이 도입되어 인간은 창의적이고 전략적인 업무에 집중할 수 있도록 설계했다고 현대차그룹은 설명했다. 2023년에 준공된 HMGICS는 연간 3만대의 전기차 생산 능력을 갖추고 있다. 조립 및 검사 공정의 약 70%가 자동화되어 있으며, 약 200대의 로봇이 공장 내에서 작업하고 있다.

