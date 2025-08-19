[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 20일 (수요일)

쥐

96년생 시간이 지날수록 그에 대한 보상이 온다.

84년생 벗을 가까이 하면 크게 얻는다.

72년생 맡은 일에 책임을 다하지 못하면 대가를 치른다.

60년생 믿는 도끼에 발등 찍히니 조언을 구하라.

48년생 시청각뿐 아니라 후각을 사용해야 효과적이다.

36년생 성내지 않는 사람은 없지만 오늘은 참는 것이 이롭다.

소

97년생 실력을 인정받는 기회가 생긴다.

85년생 상황을 이끌어 가고 싶지만 힘이 모자란다.

73년생 위기를 기회로 반전시킬 수 있는 전략을 준비하라.

61년생 무리하게 나서는 것은 삼가고 자신부터 챙겨라.

49년생 새로운 마음으로 출발하는 것이 바람직하다.

37년생 사소한 문제로 이웃과 감정을 상하지 마라.

범

98년생 진전되기 힘들어 우왕좌왕 한다.

86년생 문서상의 하자가 발생할 수 있다.

74년생 자세를 어떻게 취하느냐에 따라 운세가 달라진다.

62년생 목소리를 낮추고 남의 말에 귀를 기울여라.

50년생 돈이 한곳에 모이면 위험하니 분산시켜라.

38년생 귀한 것일수록 함부로 다루지 말아야 가치가 크다.

토끼

99년생 부정적인 생각으로 일을 하지 말자.

87년생 아랫길도 위험하고 윗길도 미덥지 못하다.

75년생 다른 사람들과 비교하지 말고 독창성을 강조하라.

63년생 일찍 마무리 하려고 하면 오히려 늦어진다.

51년생 유리한 고지를 선점하는 일에 매진하라.

39년생 푸른 색상은 마음을 편하게 만든다.

용

00년생 한번 믿었으면 끝까지 믿고 맡겨라.

88년생 불가능하다고 확신을 심으면 안주하게 된다.

76년생 일방적인 인간관계는 좋은 결과를 낳을 수 없다.

64년생 얻는 것과 잃는 것이 엇비슷한 운세다.

52년생 마당에 곡식이 가득하나 오래갈지는 모른다.

40년생 근심이 깊어지면 심기가 편치 않다.

28년생 금전적인 손실이 많아진다.

뱀

01년생 직업과 관련하여 좋은 통신을 듣는 날이다.

89년생 노력한 일의 결과가 신통치 않다.

77년생 업무에 차질이 우려되니 한번 더 확인하라.

65년생 소신대로 밀어붙이면 소기의 목적을 달성할 수 있다.

53년생 일거양득은 아니지만 나름대로 소득이 있다.

41년생 추풍령을 넘어갈 때는 쉬어가야 현명하다.

29년생 늘 패기 있는 마음자세가 운을 가져온다.

말

02년생 에상치 못한 일이 생겨서 적은 고민이 발생한다.

90년생 직감보다는 정확한 정보를 입수하라.

78년생 이성간에는 융통성 있게 행동해야 오해가 없다.

66년생 금전문제는 집안에 우환을 일으키는 주범이다.

54년생 방심한 틈을 타서 흉한 기운이 엄습할 수 있다.

42년생 근원을 알 수 없는 말은 신뢰하지 마라.

30년생 노력에 비해 대가가 적다.

양

03년생 서북방이 좋고, 윗사람의 덕을 본다.

91년생 재물과 명예가 한꺼번에 이루워진다.

79년생 관례나 선례를 의식하지 말고 도전해라.

67년생 사적인 일 때문에 공적인 일에 지장을 초래한다.

55년생 다 같이 기뻐하는 일이라면 더욱 좋다.

43년생 맺고 끊는 것이 분명하면 부러지기가 쉽다.

31년생 안주하려는 타성 때문에 기회가 적다.

원숭이

04년생 남의 일에 밥을 못먹을 정도로 분주하다.

92년생 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔.

80년생 저렴하고 내구성이 좋은 걸 택하라.

68년생 내 텃발에 남이 들어오더라도 너그럽게 용서하자.

56년생 시간이 지남에 따라 의무는 커질 수 있다.

44년생 지나간 것에 대한 미련이 오래도록 남으니 답답하다.

32년생 주변을 잘 살펴라 도움이 온다.

닭

05년생 중요한 약속은 오전이 하면 의외로 일이 순조롭다

93년생 가장 좋은 길을 제쳐두고 돌아가는 격이다.

81년생 일관된 태도를 유지하면서 마음을 움직여라.

69년생 힘들게 일하지만 결과가 미흡한 운세다.

57년생 제조업자는 클레임이 걸릴 수 있다.

45년생 내유외강한 사람은 재물을 손에 쥡다.

33년생 내부적인 문제에 신경을 써라.

개

06년생 돈과 관련에는 처음에는 손실이지만 후에 이익이 온다.

94년생 보이지 않는 벽을 상대하는 것과 같다.

82년생 곁눈질하여 잘못을 살피는 행위는 자제하라.

70년생 나사 하나만 없어도 커다란 기계가 멈춘다.

58년생 어느 시점에서 멈추는 것이 이로운지 체크해라.

46년생 자식 때문에 우울해지지만 금방 좋아질 수 있다.

34년생 누군가를 사랑하는 것은 쉬운 일이 아니다.

돼지

95년생 괴로움을 참아내면 기쁨을 진정으로 느낀다.

83년생 기분전환이 필요하면 발걸음을 옮겨라.

71년생 문제의 단면만 보지 말고 전체를 바라보라.

59년생 법률적인 지식이 필요하면 전문가를 찾아가라.

47년생 열정으로 해결될 문제가 아니라면 도움을 청하라.

35년생 원하는 것에 대한 환상을 버리라.

