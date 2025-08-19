'송종국 딸' 송지아, KLPGA 정회원 인증 "프로 시합서 첫 홀인원"

송종국의 자녀 송지아(18). 박연수 인스타그램

전 FC안양 어드바이저 송종국의 자녀 송지아(18)가 KLPGA 정회원 자격을 얻었다.

송지아의 엄마 박연수는 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "초 5, 6학년 (연예인) 기획사를 다니다 골프 선수 하고 싶다고 골프 아카데미에 들어간 중1"이라는 글과 함께 딸 송지아의 사진을 게시했다.

그녀는 "처음 선수 등록하고, 첫 시합을 솔라고cc에서 하고 거의 100타가 안되게 쳤던 그날이 엊그제 같은데 6년 만에 정회원이 되다니 믿기지 않는 오늘"이라며 송지아의 KLPGA 정회원 입회 사실을 알렸다.

이어 "대골 시합 한 번 뛴 적 없는 우리가 걱정하고 울던 시간들은 이제 뒤로하고, 늦게 시작해도 준비만 잘 해온다면 잘 할 수 있다는 걸 보여주고 싶다. 도와주신 모든 분들 너무 감사합니다"라고 소감을 전했다.

이와 더불어 송지아는 "프로 시합에서 첫 홀인원"이라는 글과 함께 최근 프로 시합 성적표를 공개했다.

송지아 인스타그램

19일 KLPGA 관계자는 "송지아는 상금 순위 상위 10명에게 부여하는 정회원 자격을 얻어 2부 투어인 드림 투어 시드 순위전 출전 자격을 받았다"고 알렸다.

송지아는 지난 6일 충남 태안 솔라고 컨트리클럽(파72)에서 마무리된 KLPGA 2024 솔라고 점프투어(3부 투어) 12차전(총상금 3천만 원)에서 2라운드 최종 합계 5언더파 139타, 공동 11위에 올라 올 시즌 상금 순위 10위(272만6천650원)를 차지했다.

또한, 그녀는 지난 6월 KLPGA 2025 준회원 선발 실기평가 본선에서 2위에 올라 준회원 자격을 얻었고, 지난달부터 점프 투어에 출전했다.

한편, 송지아는 과거 MBC 예능 '아빠 어디가?'에 송종국과 함께 출연해 부녀 케미를 선보이며 대중의 많은 관심을 받았다.

박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]