대구 거주 60대, 올해 첫 SFTS 사망… 심층 역학조사 중

대구시는 지역에서 올해 첫 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 사망자가 발생했다고 19일 밝혔다.

사망자는 대구에 거주하는 60대 여성으로 지난 달 초 오심 증상으로 종합병원에 입원했다가 증상 악화로 대학병원 중환자실로 옮겨져 SFTS 양성 판정을 받았다. 이후 이 여성은 집중 치료를 받았으나 병세가 악화해 지난 14일 숨졌다.

대구에 거주하는 60대 여성이 SFTS로 인해 사망했다. 게티이미지뱅크

이에 시는 의무기록 확인, 관계자 인터뷰 등을 포함한 심층 역학조사를 진행하는 한편 의료기관 내 접촉자 발생 여부를 조사 중이다. 또 의료기관에 SFTS 2차 전파 방지를 위해 관련 환자 진료·치료 시 개인보호구 착용 등 감염 예방수칙을 준수하도록 당부했다.

SFTS는 4~11월 진드기 활동이 활발한 시기에 주로 발생하는 바이러스성 감염병으로 작은소피참진드기에게 물려 감염된다. 주요 증상으로는 고열, 오심, 구토, 설사, 식욕부진 등의 소화기 증상과 혈소판 감소 등이 있으며, 현재까지 예방 백신이나 치료제가 없어 치명률이 높다.

시에 따르면 올해 지역 SFTS 확진자는 모두 8명으로 지난해 같은 기간(4명)보다 대폭 늘었다.

시 관계자는 “SFTS는 예방 백신이 없는 만큼 진드기에게 물리지 않는 것이 최선의 예방법”이라며 “야외활동 후 2주 이내 발열, 소화기 증상 등 의심 증상이 나타나면 신속히 의료기관을 방문해 진료받아야 한다”고 말했다.

