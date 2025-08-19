대구대 서비스마케팅디자인전공, 국가기술자격관련학과로 지정

대구대학교는 서비스마케팅디자인전공이 한국디자인진흥원으로부터 '서비스·경험디자인기사' 관련학과로 지정받았다고 19일 밝혔다.

성균관대를 비롯해 국민대, 경희대에 이어 세번째로 학과의 전문성과 교육 역량이 공식적으로 인정받은 사례다.

김정환(가운데) 학장이 관련학과로 지정 받아 기념 촬영을 하고 있다. 대구대학교 제공

서비스·경험디자인기사는 산업통상자원부와 한국디자인진흥원이 도입한 국가기술자격이다. 서비스·경험디자인 수요 증가에 따라 디자인 전문인력 활용을 확대하기 위한 것으로 지정학과 전공자거나 동일·유사 직무 분야에서 3년 이상 실무 경험을 갖춘 사람만 응시할 수 있다.

이 대학 서비스마케팅디자인전공은 사용자경험리서치, 디자인마케팅, 서비스디자인프로젝트 등 실무 중심의 탄탄한 교과 과정을 운영하며 관련학과로서의 적정성을 인정받았다.

해당 전공은 인공지능(AI), 메타버스, 사용자경험(UX) 등 최신 기술과 트렌드를 교육과정에 적극 반영하며, 변화하는 산업 환경에 부합하는 융합형 디자인 전문인력 양성에 힘쓰고 있다.

이번 지정으로 전공 학생들은 국가기술자격 취득 기회를 넓히는 동시에 졸업 후 산업 현장에서 경쟁력 있는 서비스·경험디자인 전문가로 활동할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.

앞서 이 전공의 이현영씨는 지난 6월 ‘2025년 콘텐츠 브랜드 기획·마케팅 공모전’에서 샌드박스네트워크 과제 부문 대상을 차지하는 등 성과가 이어지고 있다.

김정환 대구대 디자인예술대학 학장은 “이번 관련학과 지정을 계기로 최신 트렌드의 선제적 도입과 실무 적용을 통해 산

업 변화에 발맞춘 경쟁력 있는 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

경산=김덕용 기자 kimdy@segye.com

