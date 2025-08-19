무신사, 케이뱅크와 손잡고 ‘무신사 머니’ 키운다…“결제·적립 등 혜택 강화”

패션 플랫폼 무신사는 인터넷 전문은행인 케이뱅크와 손을 잡고 무신사 회원만을 위한 결제 및 적립 혜택을 강화한 새로운 금융 서비스를 선보인다고 19일 밝혔다.

무신사페이먼츠 최영준 대표(왼쪽)와 강병주 케이뱅크 사업본부장이 MOU 체결 직후 기념사진을 촬영하는 모습. 무신사 제공

무신사는 최근 서울 성수동에 위치한 본사에서 금융 전문 자회사 무신사페이먼츠, 케이뱅크 등 3사가 참석한 가운데 전략적 제휴 양해각서(MOU) 체결식을 진행했다. 행사에는 무신사 CFO(최고재무책임자)를 겸하고 있는 최영준 무신사페이먼츠 대표와 강병주 케이뱅크 사업본부장이 참석했다.

이번 MOU는 무신사와 케이뱅크가 패션, 라이프스타일, 금융 등 각자의 플랫폼과 서비스 영역에서의 강점을 바탕으로 파트너십을 체결하고 상호 간에 혁신적인 성장 기반을 마련하기 위하여 추진됐다.

MOU를 통해 무신사는 지난 7월 출시한 선불 충전금 '무신사머니'를 활성화시킬 수 있는 연계 금융 상품을 케이뱅크와 협력해 도입할 계획이다. 무신사머니는 △무신사 △29CM(이십구센티미터) △솔드아웃 중 원하는 플랫폼에서 고객들이 직접 충전해 결제 수단으로 사용 가능한 서비스다.

무신사는 회원들이 무신사머니 전용 케이뱅크 계좌를 개설·연결한 이후 선불금 충전과 무신사 상품 결제를 많이 경험할수록 더 많은 혜택을 제공할 예정이다. 또 무신사머니 계좌와 연계된 케이뱅크 체크카드 상품도 출시한다. 온라인을 비롯해 무신사가 운영하는 전국 오프라인 매장에서 결제 시 무신사머니 추가 적립도 지원할 방침이다.

무신사 회원만을 위한 케이뱅크 금융 상품은 이르면 내년 상반기 정식 출시될 것으로 기대된다. 이후에는 29CM(이십구센티미터), 솔드아웃 등 팀무신사에서 전개하는 플랫폼 서비스와 연계한 서비스 협업을 구체화할 계획이다.

무신사와 케이뱅크는 기업 금융 측면에서도 협력 관계를 모색한다. 현재 무신사에 입점된 1만여개 패션 브랜드 중에서 중소 및 소상공인 업체가 안정적인 성장을 도모할 수 있도록 양사가 협의하여 무신사 입점 파트너를 위한 전용 금융 상품 개발도 검토할 예정이다.

케이뱅크 강병주 본부장은 “국내 패션 플랫폼 1위인 무신사와의 협업을 통해 금융과 커머스를 연결하는 생활 밀착형 플랫폼 시너지 효과를 기대한다”라며 “양사가 기존에 볼 수 없었던 새로운 제휴 상품과 서비스를 선보여 고객의 라이프스타일에 혁신을 더할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

최영준 무신사페이먼츠 대표는 “케이뱅크와 협력을 바탕으로 무신사 회원들이 더욱 편리하고 즐거운 쇼핑을 경험할 수 있도록 실질적 혜택을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.

