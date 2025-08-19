정청래, ‘청도 열차 사고’ 긴급 지시‥ “철저히 파악, 완벽한 인재”

정청래 더불어민주당 대표는 19일 경북 청도 열차 사고와 관련해 “제가 보기에 이런 것은 완벽한 인재”라며 “사고가 왜 일어났는지 여당으로서 철저히 파악하고 돌아가시거나 부상당하신 분들을 도울 일이 있으면 돕도록 하겠다”고 말했다.
정 대표는 이날 오후 경북 경주 경북문화관광공사 육부촌에서 열리는 ‘APEC 정상회의 준비현장 점검’에 참석하기 직전 기자들과 만나 “보도에 따르면 두 분이 안타깝게 사망하신 것으로 나와 있는데 발생하지 말아야 할 사고가 발생했다”며 이같이 밝혔다.
정 대표는 “제가 (당) 지역위원장에게 급히 알아 보라고 (지시하고), 연락소장이 현지에 가 있다. 상황 파악 중”이라고 전했다.
이어 “돌아가신 분들께는 명복을 빈다. 부상자들분도 쾌유를 빈다”며 “제가 얼마 전 (국회) 행정안전위원회 간사인 윤건영 의원을 (당 재해)재난대책위원장으로 임명했는데, 상황 파악을 해보고 필요한 대책을 하라고 긴급하게 지시하도록 하겠다”고 말했다.
한편 코레일 등에 따르면 이날 오전 10시52분쯤 경북 청도군 경부선 철로에서 남성현∼청도역 구간을 운행하던 무궁화호 열차가 안전 점검을 벌이던 작업자 7명을 치는 사고가 발생해 2명이 숨졌다.
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]