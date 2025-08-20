“초고층 호텔서 명품 주얼리”…SNS 번지는 ‘호화 프러포즈’, 어떻길래

최고급 호텔에서 명품 예물을 주고 받는 프러포즈가 MZ세대(1980~2010년 출생)에서 결혼 전 통과 의례처럼 여겨지고 있다는 연구 결과가 나왔다. 이들은 소셜미디어(SNS)에 프러포즈 인증샷을 올리는데, 전문가들은 이런 행동이 청년층의 과시 욕구, 사회적 체면과 연결되는 결혼 관습 때문에 생긴 현상이라고 분석했다.

연합뉴스는 17일 성신여대 양수진 소비자산업학과 부교수 연구팀의 연구 결과를 인용해 이같이 보도했다. 연구팀은 지난해 9월1일부터 15일까지 ‘프러포즈’라는 태그가 달린 인스타그램 게시글 128건을 분석했다. 그 결과 젊은 세대가 프러포즈 장소로 가장 많이 선택한 곳은 호텔로 55건이었으며, 그중 5성급 호텔이 다수를 차지한 것으로 나타났다.

이 중 38개 게시글은 호텔의 이름을 명시했으며 조사된 브랜드 19개 중 17개는 5성급 호텔이었다. 특히 잠실 시그니엘 호텔의 경우 ‘93층’, ‘99층’ 등 특정 층수를 강조하는 게시물에 자주 등장했다. 이에 대해 연구팀은 “고급 호텔에서도 등급을 나누기 위해 층수까지 게시하는 형태”라고 설명했다.

프러포즈 장소를 자동차로 활용한 경우는 24건이었는데 BMW, 벤츠 등 고급 브랜드일 때 과시하는 경향이 두드러졌다. 프러포즈 선물로는 명품 가방이 가장 많이 언급됐으며, 이 중 절반 가까이가 샤넬 제품이었다. 고급 장신구 중에서는 반클리프 아펠 목걸이가 13건으로 가장 많이 등장했다.

연구팀은 이같은 경향에 대해 “프러포즈가 단순한 청혼을 넘어 사회적 지위를 과시하는 이벤트로 변질하고 있다”고 분석했다. 이어 “최근 한국의 프러포즈에선 다이아몬드 반지보다는 가방이나 다른 잡화들이 더욱 눈에 띈다”며 “서구에서 중요한 다이아몬드 반지가 한국 밀레니얼에게 중요성이 떨어지는 이유는 명품 브랜드 다이아몬드 반지 가격이 너무 비싸기 때문이다. 티파니앤코의 다이아몬드 약혼반지의 가격은 7000만원 이상 수준”이라고 설명했다.

이러한 프러포즈는 MZ세대(1980~2010년 출생)에서 결혼 전 통과 의례로 자리 잡는 모습이다. 한국리서치의 ‘2025년 결혼 인식 조사’에 따르면 응답자 1000명 중 45%가 ‘프러포즈 이벤트’가 필요하다고 답했다. 특히 18∼29세 55%, 30대 47%, 40대 39% 등 젊을수록 프러포즈를 필수로 생각했다.

최근 3년 내 결혼한 신혼부부의 평균 결혼 비용이 약 2억원에 이르고, 결혼 예정자는 2억3000만원가량을 예상해 매해 약 1000만원씩 증가하는 추세라는 조사 결과도 있다.

미국 월스트리트저널(WSJ)도 2023년 7월 ‘결혼식 전 비싼 장애물: 4500달러(약 600만원)짜리 청혼’이라는 1면 기사에서 한국의 호화 프러포즈 사례를 지적하기도 했다.

이은희 인하대학교 소비자학과 교수는 “한국에선 안정적인 직장 등 어느 정도 능력을 갖춰야 결혼할 수 있다는 인식이 있다”며 호화 프러포즈 문화가 결혼과 연애를 포기하는 이들에게 상대적 박탈감을 더 가중할 수 있다고 우려했다. 다만, 소비는 개인 만족의 측면이 있는 만큼, 경제력이 뒷받침될 경우 나쁘게만 볼 일이 아니라는 반론도 나온다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

