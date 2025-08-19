부산시, 1조883억원 규모 3차 추경 편성... 경기회복·민생안정 도모

부산시는 전날 2025년 기정예산(17조6106억원) 대비 6.2% 증가한 1조883억원 규모의 2025년 제3차 추가경정예산안(추경)을 시의회에 제출했다고 19일 밝혔다.

시는 이번 추경이 정부의 2차 추경에 반영된 국고보조금과 기금 여유 재원, 지방채 발행 등 추가 확보된 재원으로 △민생회복 소비쿠폰 사업 지방비 대응(매칭) △지역사랑상품권 인센티브 △취약계층 복지 등에 배분해 신속한 경기회복과 민생안정을 도모하기 위해 편성됐다고 설명했다.

먼저 경기회복 및 민생안정 지원을 위한 ‘민생회복 소비쿠폰 사업’에 9344억원을 편성했다. 정부의 2차 추경을 통해 교부된 국비 8706억원과 시비 매칭분 638억원을 신속히 편성해 소비쿠폰 지급을 원활히 추진하고, 시민이 체감할 수 있는 지역경제 활력 회복을 도모할 예정이다.

또 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인 지원을 강화하기 위한 ‘지역사랑상품권 인센티브 보상금’에 837억원을 추가 편성했다. 동백전은 8월까지 ‘캐시백률’을 최대 7%로 운영하고, 9월부터는 최대 13%까지 확대한다.

시민행복 제고를 위한 청년·취약계층 복지 및 대중교통 분야 국고보조사업에 469억원을 편성했다. 청년월세 한시 특별지원 사업은 지원 기간이 당초 1년에서 2년으로 연장됨에 따라 104억원을 추가 편성하고, 경제적으로 어려움을 겪는 청년층의 주거비 부담 경감 지원을 확대한다. ‘발달장애인 주간활동서비스 지원사업’은 49억원을 추가 편성해 대상자 318명을 추가하고, 0~2세 및 장애아동 보육료 단가 인상(5%)을 반영한 ‘영유아 보육료 지원사업’에 27억원을 추가 편성했다.

대중교통 기반 시설 개선을 위한 ‘도시철도 사상~하단선 건설’과 ‘도시철도 무선통신망(LTE-R) 구축 지원사업’에 각각 100억원과 82억원을 추가 편성했다. 야간 아이돌보미 처우개선비와 세계유산위원회 개최 준비 등 부산 지역 현안 긴급 재정수요에 28억원을 편성했다. 2028 세계디자인수도(WDC) 최종 선정에 따른 범시민 공감대 형성과 글로벌 디자인 허브 도시로 도약 준비를 위해 5억원을 신규 편성했다.

이 밖에 지역 내 정규직 일자리 유지와 채용 촉진을 위해 6억원을 추가 편성하고, 희망 고용유지 지원금 대상자 1000명과 40~50대 정규직 채용 인센티브 대상자 70명을 각각 확대·추진한다.

박형준 시장은 “이번 추가경정예산안은 한정된 재원 속에서 신속한 경기 회복과 민생 안정에 실질적인 도움이 되는 분야에 중점적으로 투자한다”며 “시민이 체감할 수 있는 지역경제 활력 회복을 위한 마중물 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.

부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

