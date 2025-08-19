그룹 AB6IX, 10TH EP ‘UPSIDE DOWN’ 오피셜 프리뷰 공개

그룹 에이비식스(AB6IX)가 새 앨범의 트랙리스트와 오피셜 프리뷰를 공개했다고 19일 소속사 브랜뉴뮤직이 밝혔다.

이들은 공식 사회관계망서비스(SNS)에 앨범 타이틀곡 ‘스투핏(STUPID)’을 비롯해 전곡 음원 일부를 공개했다.

앞서 이들은 10번째 EP ‘업사이드 다운(UPSIDE DOWN)’의 콘셉트 포토와 트랙리스트 등을 공개한 바 있다.

이번 앨범에는 타이틀곡 ‘스투핏’을 포함해 ‘스퀘어 업(Square Up)’, ‘프라이데이 트러블(Friday Trouble)’, ‘어 밀리언 드림즈(A Million Dreams)’, ‘내 계획엔 네가 있어’, ‘뷰티풀(Beautiful)’까지 6곡이 수록됐다.

타이틀곡 ‘스투핏’은 외면받은 상처 속에서 피어나는 내면의 외침을 경쾌한 록 사운드로 풀어낸 팝 댄스 노래다.

에이비식스 특유의 감성을 더욱 드라마틱하게 끌어올리는 곡 전개가 인상적이라고 소속사는 설명했다.

더불어 이번 앨범에는 멤버들이 직접 타이틀곡 작사·작곡은 물론, 수록곡과 전반적인 앨범 제작 과정까지 참여해 완성도를 높였다.

특히 6번 트랙 ‘뷰티풀’은 지난 5월 22일 데뷔 6주년을 기념해 멤버 이대휘가 팬들을 위해 작사, 작곡에 참여했던 미발매 곡이다.

한편 에이비식스의 이번 앨범은 25일 오후 6시 발매된다.

같은날 오후 7시 30분에는 새 앨범 발매 기념 팬 쇼케이스를 개최할 예정이다.

