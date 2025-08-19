‘지하철 5호선 방화’ 60대 남성 첫 재판…심신미약 주장

서울 지하철 5호선에 불을 지른 60대 남성이 첫 재판에서 범행을 모두 인정하면서도 심신미약 상태였다고 주장했다.

서울남부지법 형사15부(재판장 양환승)는 19일 살인미수와 현존전차방화치상, 철도안전법 위반 혐의로 구속기소된 원모(67)씨에 대한 첫 공판기일을 열었다. 원씨는 5월31일 오전 8시42분 여의나루역에서 마포역으로 향하던 지하철 5호선 열차 안에서 휘발유 3.6ℓ를 바닥에 쏟아붓고 불을 질러 승객 160명을 살해하려다 미수에 그치고 6명을 다치게 한 혐의를 받는다.

운행 중인 서울지하철 5호선 열차에서 불을 지른 원 모 씨가 지난 6월 2일 서울 양천구 서울남부지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴스1

검찰에 따르면 원씨는 2021년 7월 아내와 별거를 시작한 뒤 2022년 7월 이혼소송을 제기당했다. 원씨는 이혼소송에서 유책 배우자로 지정되고 위자료 2000만원과 재산분할금 지급 판결을 받은 것에 강한 불만을 품었다. 이후 자신에게 불리한 이혼소송 결과에 분노해 스스로 목숨을 끊을 생각을 하면서 사회적 관심의 대상이 되기 위해 지하철에서 범행하기로 결심한 것으로 조사됐다.

이 화재로 원씨를 포함한 23명이 연기를 마셔 병원에 이송되고 129명이 현장에서 응급처치를 받았으며, 열차 1량이 일부 소실되는 등 3억원 이상의 재산피해가 발생한 것으로 파악됐다.

검찰은 원씨가 범행 전 휘발유를 미리 구입하고 범행 기회를 물색한 것으로 봤다. 또 정기예탁금과 보험 공제계약을 해지하며 펀드를 환매하는 등 전 재산을 정리한 뒤 친족에게 송금해 신변정리를 완료한 것으로 조사됐다.

변호인 측은 “피고인은 억울함을 표현할 유일한 길이 방화라는 극단적이고 잘못된 망상에 빠졌다”며 “심신미약 상태에서 범행에 이른 것으로 보인다”고 주장했다. 다만 살인미수는 확정적 고의가 아닌 미필적 고의에 의한 범행이라고 선을 그었다.

원씨는 법정에서 “제가 저지른 행동들에 대해 분명히 반성하고 있다. 잘못했다”라고 말하며 공소사실을 모두 인정했다. 반사회적 인격장애(사이코패스) 진단 검사 결과 원씨는 사이코패스 성향이 아닌 것으로 확인됐다. 다음 공판은 9월16일 오전 10시50분에 열릴 예정이다.

이예림 기자 yeah@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]