천안신불당에 작가로부터 직접 그림 구매해 소장하는 아트마켓 뜬다

천안의 복합문화공간 플랫폼인 신불당아트센터가 지역의 우수한 작가를 발굴하고 시민들이 쉽게 예술작품을 구입해 소유하는 기회를 제공하는 아트마켓을 시작한다.

부자들의 상징이나 전유물처럼 여겨지는 개인이나 법인의 그림 소유가 천안에서 쉽게 이뤄지는 공간의 탄생이라는 점에서 주목 받는 이벤트다.

신불당아트센터(대표 정만영)는 ‘제1회 신불당아트마켓 미들그라운드’를 29일부터 31일까지 개최한다고 19일 밝혔다.

신불당아트센터는 아트마켓을 위해 지난달 7일부터 지난 3일까지 작품 전시 판매에 참가할 작가들을 모집해 천안·아산을 기반으로 활동하는 30명의 신진 작가를 발굴했다.

‘제1회 신불당아트마켓 미들그라운드’ 홍보 안내 포스터.

천안문화재단이 협력하는 이 행사는 천안시 신불당아트센터 1·2·5층 전관에서 열리며 30명의 작가들 각각에게 1인 전시 부스가 제공된다.

이번 마켓은 ‘창작자에게는 무대를, 시민에게는 일상으로 만나는 예술을!’을 비전으로 한다. 지역의 역량 있는 작가들에게 공개적으로 작품을 전시·판매하는 기회를 제공함으로써 민간단위에서 공공재를 선도하는 역할을 할 것이란 긍정적 평가가 나온다.

이번 행사의 주요 프로그램은 △시각예술 작품 전시 및 판매 △시각예술 체험 △원화(회화작품) 추첨·커풀룩 추첨·맬버른 커피하우스 음료쿠폰 제공 △SNS인증 이벤트 등이다.

행사에 참여하는 한 작가는 “천안시는 문화도시를 표방하고 있지만 70만명 인구와 튼튼한 경제력을 바탕으로 문화 소비력에 비추어 미술관·박물관·갤러리 등 시각예술 플랫폼이 부족했는데, 이번 행사를 시작으로 신불당아트센터가 천안에 ‘상설 시각예술 시장’으로 자리잡길 기대한다”고 말했다.

정만영 대표는 “수도권으로부터 독립된 시각예술 플랫폼을 구축해, 계속해서 지역의 우수한 작가들을 발굴하고 그들의 작품을 상품으로 지역미술시장을 활성화하고자 한다”며 “신불당아트센터가 ‘문화도시 천안’의 한 구심점이 되길 희망한다”고 밝혔다.

