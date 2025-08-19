은퇴 뒤 일한다고 연금 깎아…국민연금 삭감제 손본다

정부가 내년부터는 소득 활동을 하더라도 월수입이 509만원 이내라면 국민연금이 깎이지 않도록 하는 제도 개선을 추진한다. 일하는 고령층이 늘어나면서 연금이 깎인 수급자가 13만명을 넘어 개선의 목소리가 커지자 ‘삭감제’를 손보는 것이다.

19일 보건복지부 등에 따르면 정부는 국정과제의 하나로 국민연금제도 개선에 나선다. 현재는 노령연금 수급권자가 돈을 벌 경우 그 소득이 특정 기준을 초과하면 길게는 5년간 최대 50%까지 연금이 깎인다.

지난 3월 20일 서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부에서 한 시민이 상담을 받기 위해 상담실로 향하고 있다. 남정탁 기자

감액을 정하는 기준은 최근 3년간 국민연금 전체 가입자의 평균소득으로, 올해 기준 308만9062원이다. 이 금액 이상을 매달 벌 경우 연금이 깎이는 셈이다. 국민연금공단 자료에 따르면 퇴직 후 재취업 등으로 소득이 발생해 노령연금이 깎인 수급자는 2019년 8만9892명에서 지난해 13만7061명으로 52%나 늘었다. 지난해 연금 삭감액은 모두 2429억7000만원으로 집계됐다.

정부는 초과소득월액 구간 5개 가운데 상대적으로 낮은 1구간(100만원 미만), 2구간(100만원 이상∼200만원 미만)에서 감액 제도를 폐지할 계획인 것으로 알려졌다. 2구간은 초과소득월액이 200만원 미만인 수급권자에게 적용되므로 내년부터는 월 소득이 509만9062원 미만이면 연금이 줄어들지 않을 전망이다.

이를 위해 정부는 다음 달 중 노령연금 개선 방안을 발표하고 연말까지는 법을 개정할 방침이다. 내년 상반기 중에는 제도를 정비한 뒤 하반기부터 감액 제도를 일부 폐지하고, 2027년에는 개선 효과를 분석해 확대 시행도 검토한다. 앞서 이재명 대통령도 노년층의 연금 수급권을 제약한다는 비판 등을 고려해 감액 제도 폐지를 공약으로 내건 바 있다.

다만 당장 투입되는 국가 재정이 늘어 부담은 커질 전망이다. 정부는 초과소득월액 1·2구간에 대한 감액 제도를 폐지할 경우 2030년까지 향후 5년간 5356억원의 추가 재정이 들 것으로 예상했다.

정부는 또 기초연금제도에서 일명 ‘부부 감액’도 2027년부터 단계적으로 축소할 계획이다. 현재 본인과 그 배우자가 모두 기초연금 수급권자인 경우 법에 따라 각각의 기초연금액에서 20%를 빼고 준다.

정부는 부부 감액 폐지를 위해 소득 하위 40% 수급권자를 대상으로 2027년에는 전체의 15%만큼을, 2030년에는 10%만큼을 감액하는 방안을 검토 중이다.

정부는 국회 연금개혁특별위원회 논의를 거쳐 내년 중 기초연금법을 개정하고, 이듬해부터 감액 수준을 축소할 계획이다.

장한서 기자 jhs@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]