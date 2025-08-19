“밥맛이 예술”‥ 쿠첸 ‘123 밥솥’, 굿디자인 어워드 우수 디자인 선정

프리미엄 주방가전기업 (주)쿠첸이 신제품 ‘123 밥솥’으로 2025 ‘굿디자인 어워드’를 받았다고 19일 밝혔다.

쿠첸 ‘123 밥솥’, 쿠첸 제공

지난 1985년부터 매년 시행되고 있는 굿디자인 어워드는 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원(KIDP)이 주관하는 디자인 분야 시상식이다. 산업디자인진흥법에 의거하여 상품의 외관, 기능, 재료, 경제성을 종합적으로 심사해 디자인의 우수성이 인정된 상품에 굿디자인(Good Design) 마크를 부여한다.

2025 ‘굿디자인 어워드’에서 우수 디자인으로 선정된 ‘쿠첸 123 밥솥’은 전통적인 밥솥 외관의 틀을 깬 새로운 돔(Dome) 형태로 디자인의 참신함을 인정받았다. ‘123 밥솥’은 국내 최고 2.2 초고압과 123도 초고온으로 예술적인 밥맛을 구현하는 점이 특징이다. 이에 맞춰 제품 외관도 본질에 예술을 담은 돔 형태를 적용했다. 가장 기본이 되는 도형을 기반으로 다듬은 돔 모양의 조형미는 가전을 넘어 갤러리에 놓인 작품 같은 분위기를 선사한다. 기존 밥솥과 달리 지면에 밀착된 밥솥 외관은 시각적으로 안정감을 주며 불필요한 요소를 덜어낸 디자인은 직관적인 사용성과도 연결돼 소비자에게 편안함과 만족감을 제공한다.

제품 색상은 글로시 아이보리, 글로시 화이트, 매트 아이보리, 다크 실버 총 4종으로 출시됐다. 시간이 지나도 변치 않는 작품과 같은 쿠첸의 ‘갤러리 오브제’ 디자인에 잘 어울리는 차분한 컬러 라인업은 주방, 거실 등 다양한 공간의 품격을 한층 더 끌어올린다. 취향에 따라 글로시, 매트 디자인을 선택할 수 있으며 매트 아이보리, 다크 실버는 밥솥 하단의 히든라이팅 인디게이터를 통해 취사 및 보온 상태를 바로 확인할 수 있다.

쿠첸 관계자는 “기존 공식을 깨고 공간의 품격과 사용 편의성을 한층 더 끌어올리는 제품 디자인을 위한 노력이 굿디자인 어워드 수상의 영예로 이어진 것 같아 기쁘다”며 “앞으로도 혁신을 거듭한 기술력과 함께 차별화된 디자인으로 고객에게 새로움을 줄 수 있는 제품을 선보일 것”이라고 전했다.

