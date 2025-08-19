하이트진로, ‘켈리 후레쉬 홉 에디션’ 1년 만에 앵콜 출시

하이트진로는 ‘켈리 후레쉬 홉 에디션’을 1년 만에 앵콜 출시한다고 19일 밝혔다. 켈리 후레쉬 홉 에디션이 지난해 8월 출시 초기 130만캔이 완판되는 등 큰 호응을 얻으며 재출시 요청이 이어진 결과다.

‘켈리 후레쉬 홉 에디션’은 미국 최대 홉 생산 기업 ‘야키마 치프 홉스(Yakima Chief Hops)’와 협업해, 미국 워싱턴주 야키마 밸리(Yakima Valley)에서 재배된 유기농 홉(호프펠렛 0.07%)을 100% 사용한 것이 특징이다.

야키마 벨리는 전 세계 브루어리가 주목하는 홉 명산지로, 최적의 기후 환경을 갖춘 지역이다. 이번 에디션은 미국 농무부(USDA) 국가 유기농 프로그램(NOP) 기준을 준수한 최고 품질의 원료만을 사용했다.

소비자 친화적 요소도 강화했다. ‘헬시 플레저(Healthy Pleasure)’ 트렌드를 반영해 캔 측면에 QR코드를 적용해 원재료 정보와 생산 과정을 투명하게 공개했다. 패키지는 켈리만의 앰버 컬러에 신선한 홉 이미지를 직관적으로 표현해 차별화된 디자인을 적용했다.

‘켈리 후레쉬 홉 에디션’은 360ml, 453ml 캔 제품으로 출시되며, 21일 부산 신세계백화점 센텀시티점에서 열리는 세계적인 공연 예술 그룹 태양의 서커스 ‘쿠자(KOOZA)’의 비어가든에서 처음 공개된다. 이후 전국 대형마트 등에서 한정 판매할 예정이다.

오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 “환경과 가치 소비를 중시하는 최근 소비자들의 요청에 따라, 덴마크 프리미엄 맥아와 유기농 홉을 100% 사용한 ‘켈리 후레쉬 홉 에디션’을 1년만에 앵콜 출시했다”며, “앞으로도 다양해진 소비자들의 니즈를 적극 반영하는 것은 물론, 새로운 경험을 제공할 수 있도록 켈리만의 차별화된 마케팅 활동을 이어 나가겠다”고 전했다.

