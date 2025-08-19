인천시교육청, 영종하늘5중학교 신설 착수… 과밀·원거리 문제 해소

인천시교육청이 영종하늘도시 내 파크골프장에 ‘영종하늘5중학교(가칭)’ 신설을 본격 추진한다. 현지 공동주택 개발로 학생 수가 대폭 늘어나면서 일어난 과밀 학급 및 원거리 통학 문제를 풀어내기 위한 취지다.

시교육청은 이와 관련해 2025년 제4차 중앙투자심사를 의뢰했다고 19일 밝혔다. 당국은 관할 인천경제자유구역청과 협력해 부지 활용 방안을 마련하고, 교육적 적정성과 접근성, 도시계획 여건 등 종합적으로 검토해 대상지를 최종 선정했다.

지역사회는 오랫동안 해당 부지에 중학교 설립을 요구해 왔으며, 이런 의지가 이번 착수의 중요 원동력으로 작용했다. 이 과정에서 일부 시설 이용자들의 우려가 있었으나, 당국이 지속적인 협의 및 공감대 형성으로 갈등을 최소화시켰다.

시교육청 관계자는 “영종하늘5중 신설은 일대 중학교 과밀 해소와 통학 여건 개선, 학부모들의 숙원 해결에 중요한 전환점이 될 것”이라며 “2029년 3월 개교를 목표로 차질 없이 준비하겠다”고 말했다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]