“우리 할머니 생각에”…폭염 속 폐지 줍는 할머니 울린 20대 청년

폭염 속 길거리에서 폐지를 줍는 할머니를 자신의 트럭에 태워 고물상까지 모신 20대 청년의 사연이 온라인상에서 화제를 모으고 있다.
생선 가게를 운영하는 20대 청년 김지원씨는 최근 자신의 인스타그램에 ‘길 가던 할머니를 울렸다’는 제목의 영상을 공개했다. 그는 “우연히 폐지를 줍는 할머니를 만났는데, 덕분에 주는 기쁨이 받는 기쁨보다 더 크다는 걸 느낀 하루였다”며 “착한 일은 언제나 즐겁다”는 소감을 전했다.
김씨는 유모차에 폐지를 가득 싣고 걸어가는 할머니를 발견했다. 김씨가 “할머니!”하고 부르자, 할머니는 행여 교통에 방해가 됐을까 “네, 미안해요”라며 사과부터 했다. 김 씨가 할머니 짐을 트럭에 옮겨 주며 조수석에 모셨고, 할머니는 눈물을 글썽이며 “이렇게 좋은 사람을 만나게 해주네”라고 감사 인사를 전했다.
김씨는 고물상까지 할머니를 모신 뒤 폐지를 전달했다. 이날 할머니가 받은 폐짓값은 1900원이었으나 할머니는 “엄청 많이 벌었다”며 웃음을 보였다.
이에 김씨는 “제가 생선 장사를 한다. 이거 갖다 드셔라”라며 냉동 포장된 생선 6마리가 담긴 두 팩을 건넸고, 할머니는 “고마워요. 감사해요. 복 많이 받으세요”라고 화답했다. 김씨는 “할머니 항상 파이팅”이라며 하이파이브를 하고 자리를 떠났다.
해당 영상은 18일 오전 기준 조회 수 120만 회를 돌파하며 뜨거운 관심을 받았다. 영상에는 “요즘 보기 드문 따뜻하고 선한 청년” “먼저 손 내미는 용기와 따스함에 많이 배우고 간다” “젊은 사람이 지나치지 않고 마음 써주는 게 고맙다” 등 댓글이 달렸다.
이에 김씨도 댓글을 통해 “많은 분이 관심을 가져주셔서 아직도 어안이 벙벙하다”라며 “우연히 할머니를 만나 많은 분께 평생 받을 응원을 다 받은 것 같다. 할머니에게 도움을 드린 게 아니라 오히려 제가 도움을 받은 것 같다. 어릴 적부터 할머니 손에 자라서 그런지 어르신들을 보면 할머니가 생각난다. 다들 길 가다 어르신들을 마주치면 반갑게 인사해달라. 정말 좋아하실 것”이라고 소감을 전했다.
