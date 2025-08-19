“우리 할머니 생각에”…폭염 속 폐지 줍는 할머니 울린 20대 청년

폭염 속 길거리에서 폐지를 줍는 할머니를 자신의 트럭에 태워 고물상까지 모신 20대 청년의 사연이 온라인상에서 화제를 모으고 있다.

출처=김지원씨 SNS

생선 가게를 운영하는 20대 청년 김지원씨는 최근 자신의 인스타그램에 ‘길 가던 할머니를 울렸다’는 제목의 영상을 공개했다. 그는 “우연히 폐지를 줍는 할머니를 만났는데, 덕분에 주는 기쁨이 받는 기쁨보다 더 크다는 걸 느낀 하루였다”며 “착한 일은 언제나 즐겁다”는 소감을 전했다.

김씨는 유모차에 폐지를 가득 싣고 걸어가는 할머니를 발견했다. 김씨가 “할머니!”하고 부르자, 할머니는 행여 교통에 방해가 됐을까 “네, 미안해요”라며 사과부터 했다. 김 씨가 할머니 짐을 트럭에 옮겨 주며 조수석에 모셨고, 할머니는 눈물을 글썽이며 “이렇게 좋은 사람을 만나게 해주네”라고 감사 인사를 전했다.

김씨는 고물상까지 할머니를 모신 뒤 폐지를 전달했다. 이날 할머니가 받은 폐짓값은 1900원이었으나 할머니는 “엄청 많이 벌었다”며 웃음을 보였다.

이에 김씨는 “제가 생선 장사를 한다. 이거 갖다 드셔라”라며 냉동 포장된 생선 6마리가 담긴 두 팩을 건넸고, 할머니는 “고마워요. 감사해요. 복 많이 받으세요”라고 화답했다. 김씨는 “할머니 항상 파이팅”이라며 하이파이브를 하고 자리를 떠났다.

김씨가 자신이 판매하는 생선을 할머니에게 선물했다. 출처=김지원씨 SNS

해당 영상은 18일 오전 기준 조회 수 120만 회를 돌파하며 뜨거운 관심을 받았다. 영상에는 “요즘 보기 드문 따뜻하고 선한 청년” “먼저 손 내미는 용기와 따스함에 많이 배우고 간다” “젊은 사람이 지나치지 않고 마음 써주는 게 고맙다” 등 댓글이 달렸다.

이에 김씨도 댓글을 통해 “많은 분이 관심을 가져주셔서 아직도 어안이 벙벙하다”라며 “우연히 할머니를 만나 많은 분께 평생 받을 응원을 다 받은 것 같다. 할머니에게 도움을 드린 게 아니라 오히려 제가 도움을 받은 것 같다. 어릴 적부터 할머니 손에 자라서 그런지 어르신들을 보면 할머니가 생각난다. 다들 길 가다 어르신들을 마주치면 반갑게 인사해달라. 정말 좋아하실 것”이라고 소감을 전했다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]