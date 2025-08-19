계속되는 폭염에 ‘온수 수돗물’…”샤워해도 덥다” 민원 제기도

게티이미지뱅크

계속되는 폭염으로 전남 농촌 지역에서 수돗물 온도가 무려 30도를 넘는 사례가 이어지는 것으로 전해졌다.

해당 지역 주민들은 “수돗물 온도가 높아 샤워를 해도 덥다” 등의 민원을 제기 하는 것으로 알려졌다.

19일 장흥군에 따르면 연일 계속되는 폭염에 "수돗물이 너무 뜨겁다"는 민원이 잇따라 접수됐다.

이에 군이 현장을 점검한 결과 부산면의 한 마을에서는 수돗물 온도가 31도에 육박하기도 했다.

수질에는 별다른 이상이 없는 것으로 확인됐으나, 수돗물 온도가 높은 탓에 주민들은 생활에 큰 불편을 겪고 있는 것으로 전해졌다.

특히 주민들은 샤워하거나 설거지할 때 수온이 높은 탓에 선풍기를 켜 두거나, 물을 미리 받아 한참 식힌 뒤에야 사용할 수밖에 없다고 하소연했다.

통상 여름철 정수장에서 나오는 물의 온도는 17∼18도 수준이다. 그러나 한여름에는 폭염의 영향으로 매립된 수도관이 지열로 달궈진 탓에 수돗물의 온도가 점점 상승하는 경향이 있다.

또 물 사용량이 많은 도심과는 달리 가구 수가 적은 농촌 지역에서는 배관 안의 물이 장시간 고여 있어 온도가 더 빨리 오른 것으로 보인다.

여기에 오래된 주택일수록 수도관 매립 깊이가 얕아 여름철 열기를 그대로 받는 점도 주요 원인으로 지적되고 있다.

이 같은 현상은 장흥뿐만 아니라 여수, 경남 남해 등 다른 지역에서도 이어지고 있다. 각 지역에서는 "물이 차갑지 않다"는 등 유사한 민원이 잇따르고 있다.

현재 장흥군을 비롯한 각 지자체 수도사업소는 임시조치로 배관 내 고여 있던 물을 대량으로 방류해 수온을 낮추는 작업을 시행 중이다.

그러나 장시간 물을 방류하는 데는 한계가 있어, 정확한 원인 규명과 함께 근본적인 해결책을 마련한다는 계획이다.

한편 체감온도 33도 안팎의 무더위는 당분간 이어진다.

화요일인 19일은 전국이 무더운 가운데 곳곳에서 소나기가 내리겠다.

이날 아침 기온은 25도 낮 최고기온은 서울 31도, 인천 30도, 춘천 33도, 강릉 34도, 대전 33도, 전주 33도, 광주 33도, 대구 35도, 부산 33도, 제주 33도로 예상된다.

이동준 기자 blondie@segye.com

