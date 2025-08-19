김윤지 "출산 후 홈트로 16kg 감량, 임신 전보다 몸무게 덜 나가"

사진=KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'

'슈퍼맘' 김윤지가 딸 엘라와 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 함께 출격해 육아 일상을 공개한다.

20일 오후 방송되는 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')에는 배우 김윤지가 '슈퍼맘'으로 출격한다. 김윤지는 첫 할리우드 진출작이 글로벌 OTT 85개국에서 1위에 오르며 글로벌 인기를 얻고 있는 배우로, 코미디언 이상해와 국악인 김영임의 아들과 결혼해 화제를 불러 모은 바 있다.

김윤지는 12개월 된 딸 엘라의 육아 일상을 방송에 처음 공개한다. 민소매 크롭티에 청바지를 매치하고 선글라스를 착용한 시크 패션으로 할리우드 '셀럽' 같은 포스를 뿜어내며 처음 등장한 김윤지는 탄탄한 몸매로 시선을 사로잡는다.

안영미는 "내 워너비 몸매라 자꾸만 보게 된다"라며 완벽한 자기관리로 만든 몸매에 관심을 보이고, 최지우 역시 "엘라 안고 운동하는 영상을 봤는데 대단하더라"라며 감탄을 금치 못한다. 김윤지는 "아이를 보면서 운동을 해야 해서 홈트로 출산 때 불어난 체중 16kg을 다 뺐다, 임신 전보다 지금이 몸무게가 덜 나간다"라고 자기 관리 끝판왕임을 인증한다.

이어 사랑스러운 엘라의 등장에 모두의 시선이 쏠린다. 박수홍이 엘라를 보고 "혹시 이상해 선생님?"이라고 하자 웃음을 빵 터트린 김윤지는 "엘라가 친할아버지를 많이 닮았다는 말을 너무 많이 듣는다"라고 솔직하게 고백한다. 그런가 하면, 할아버지 이상해, 아빠 최우성, 엘라까지 붕어빵 3대 비주얼이 스튜디오를 강타하며 웃음을 터지게 한다.

또한 '슈돌'에서 김윤지와 남편의 러브스토리, 리듬에 몸을 맞춰 춤추는 '흥부자' 엘라의 끼 폭발 모습까지 김윤지와 12개월 딸 엘라의 육아 일상이 공개돼 웃음을 선사할 예정이다.

한편 '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

<뉴스1>

