신지, ♥문원 내가 울렸다 "연예계 잘 몰라…버르장머리 고쳐줘"

채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁' 화면 캡처

그룹 코요태 멤버 신지가 예비 신랑 가수 문원의 버르장머리를 고쳐놨다고 했다.

18일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁'에서는 신지가 결혼 소식을 직접 전하기 위해 절친인 개그맨 지상렬과 가수 에일리를 초대한 모습이 그려졌다.

신지는 문원이 "너무 가부장적이고 테토남이었다"며 "고쳐줘야겠다고 생각했다"고 말했다.

이어 "그런데 문원은 누구한테도 져본 적이 없더라. 그런데 결국 나한테 지고 울었다. 내가 울렸다"고 말해 웃음을 자아냈다.

그러면서 "난 오랜 시간 활동하지 않았냐. 노래를 계속하고 싶으면 연예계에 계속 있겠다는 건인데 작은 거 하나라고 조심했으면 했다"고 말했다.

신지는 "그게 아예 인지가 안 돼 있더라. 내 생각엔 비싼 교육을 해주고 있는데 튕겨져 나가는 기분이 들었다. 그래서 튕기지 않고 안으로 들어가게 해준 거다"고 했다.

이어 "본인은 내가 그렇게까지 혼낼 줄 몰랐던 것 같다"며 "당시엔 친하지 않은 선후배이니까 그러다 말겠지 했는데 내가 버르장머리를 싹 고쳐놓은 거다"고 말했다.

그는 "내가 하는 말이 무슨 말인지도 알고 틀리지도 않았지만 자존심은 상하고, 자신이 준비해온 건 하나도 먹히지 않아 만감이 교차했나보다. 와닿지 않았으면 울지도 않았을 것 같다"고 했다.

신지는 지난 6월 문원과 결혼을 발표했다. 두 사람은 내년 중 결혼할 예정이다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]