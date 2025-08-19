배추 한포기 7천원 넘었다…폭염·폭우에 한달새 1.5배로

폭염과 폭우가 이어지면서 배추 가격이 가파르게 뛰어 한 포기 평균 소매가격이 7천원을 넘었다.



19일 한국농수산식품유통공사 집계에 따르면 전날 배추 상품 평균 소매가격은 7천62원으로 작년보다 9.3% 상승했다.

서울 시내 한 대형마트에서 배추 매대 모습.

이는 평년보다 11% 높은 수준이다.



배추 가격은 지난 13일까지만 해도 6천871원이었으나 14일 7천23원으로 7천원대로 뛴 데 이어 전날 더 올랐다.



전달 대비 상승률이 52%로, 한 달 새 한 포기에 2천500원 가까이 급등한 것이다.



통상 8월 배추 가격은 7월보다 비싸지만, 올해 상승 폭은 예년보다 훨씬 크다.



배춧값의 오름세는 이상기후의 영향으로 풀이된다.



농림축산식품부 관계자는 "지난달부터 이달 상순까지 폭염과 폭우가 반복되면서 배추 품질이 상당히 좋지 않았다"고 말했다.



대형마트 관계자도 "이상기후 때문에 양질의 배추가 많이 안 나왔다"고 설명했다.



최근 소매가격은 오름세를 보이고 있으나 2∼3주 앞선 도매가격은 내림세로 돌아섰다.



배추 상품 도매가격은 지난 14일 기준 4천393원으로 작년보다 23.6% 저렴하며 평년보다는 5.7% 싸다.



농식품부 측은 "이달 중순부터 강원도 고랭지 배추 생산지의 기온이 내려가 최근 출하량이 작년보다 많고 정부 비축 물량도 방출하고 있다"고 도매가격 하락 이유를 설명했다.



이어 "소매가격은 2∼3주 정도 시차를 두고 도매가격을 따라가는 경향이 있다"면서 양호한 기상 상황이 이어지면 소매가격도 안정될 것이라고 기대했다.



앞서 송미령 농식품부 장관은 지난 7일 기자간담회에서 폭우·폭염으로 인한 농산물 수급 불안에 대해 "배추는 저장 물량으로 수급을 조절하면 평년보다는 비싸지만, 무사히 넘길 수 있다"고 말한 바 있다.



배추 외에 무는 한 개에 2천588원으로 작년보다 18% 싸고 양배추는 개당 4천526원으로 3.3% 비싸다.



토마토는 1㎏에 5천571원으로 작년보다 11.1% 올랐다.



한때 3만원을 훌쩍 웃돌았던 수박은 끝물에 접어들어 2만9천910원으로 떨어졌다. 평년보다 9.8% 비싸지만, 작년보다는 4.8% 싼 가격이다.



복숭아는 작년이나 평년보다 비싸다. 백도 상품 기준 10개에 2만2천685원으로 작년보다 26.3% 올랐다. 평년보다는 10.9% 비싸다.

