400여명 참여한 용인시 ‘생존수영 교육’…재참여 의사 97%

경기 용인시가 진행한 생존수영 교육에 400여명의 시민이 참여한 것으로 나타났다.
18일 용인시에 따르면 지난달 21일부터 이달 14일까지 이뤄진 ‘시민 생존수영 교육’에는 모두 464명이 동참했다.
교육의 목표는 여름철 수상 안전사고 예방과 위급상황 시 생존능력 향상이었다. 교육은 생존 뜨기, 체온 유지법, 구명조끼 착용법, 부력 도구 사용법, 계곡·선박·항공기 사고 발생 시 대처 요령과 기본 응급처치 실습 등으로 구성됐다.
방학 기간을 활용한 프로그램에선 참가자들이 전문 강사의 지도를 받으며 실습에 나섰다. 용인시청소년미래재단, 용인도시공사, 3개 구청의 장애인복지관과 협업해 총 32차례 이뤄졌다.
교육에는 다자녀가정 청소년과 장애인도 참여했다. 기흥구장애인복지관에선 장애아동과 보호자가 함께 하는 교육을 했다.
시는 경기도의 생애주기별 시민 안전교육 예산을 확보해 도내 31개 시·군 중 유일하게 해당 프로그램을 진행했다고 밝혔다. 이번 교육의 만족도 조사에선 참가자의 99% 이상이 만족한다고 응답했고, 재참여 의사 또한 97% 이상이었다.
이상일 시장은 “교육시설 확보 등에 한계가 있지만 앞으로 지어질 공공수영장에서 보다 많은 시민이 생존수영 교육을 받을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
