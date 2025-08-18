개그우먼들의 눈물나는 우정… 조혜련, '활동 중단’ 박미선 이야기에 '울컥’

개그우먼 조혜련이 건강 이상을 이유로 활동 중단을 선언한 박미선의 근황을 전했다.

개그우먼 조혜련과 박미선. 조혜련 SNS 캡처

18일 방송된 MBC 라디오 ‘두시의 데이트 안영미입니다’에는 게스트로 조혜련이 함께했다.

이날 방송에서 조혜련은 절친인 박미선을 언급하며 “미선 언니가 SNS를 잘 하지 않아서 직접적으로 홍보를 할 수 없는 상황이었다”며 말을 이어갔다. 그는 “예전에 함께 이스라엘에 갔던 사진에 제 신곡 ‘고장 난 타임머신’을 배경음악으로 첨부해 응원해줬고, 그 영상을 600만명이나 시청해 홍보가 됐다”고 말하며 감사를 표했다.

이어 그는 “우리 나이가 되니까 고장도 난다”면서 “우리 언니 지금 너무 잘 지내고 있고 내가 매일 기도한다. 아침에도 기도하고 밤에도 기도한다”고 말하며 영상 편지를 남겼다. 또 “(박미선은) 나보다 예뻐질 거고, 앞으로 더 활발하게 활동할 거다. 바람이 있다면 언니랑 연극을 한번 해보고 싶다. 너무 보고 싶다”고 덧붙이며 눈시울을 붉혔다.

이날 DJ 안영미 역시 박미선의 쾌유를 빌며 “얼마 전 꿈에 (박미선) 선배가 나와 웃어줬다”며 “나는 꿈을 믿는 편. 분명히 좋은 소식이 있을 것 같다”고 희망을 전하는 모습이었다.

이경실 역시 박미선의 쾌유를 빌었다. 이경실 SNS 캡처

앞서 박미선과 두터운 친분로 잘 알려진 방송인 이경실 역시 자신의 SNS를 통해 박미선을 간접적으로 언급했다.

그는 “동생에게 전해주려고 수박 물김치를 담갔다”며 “핑계 삼아 그녀가 너무 보고 싶다”고 전하며 박미선을 향한 애틋한 마음을 글로나마 전했다.

한편, 박미선은 올해 초부터 방송 활동을 전면 중단했다. 건강 이상설로 인해 팬들의 걱정이 지속되자 박미선의 소속사인 큐브엔터테인먼트는 지난 2월 “(박미선은) 건강상의 이유로 휴식기를 갖고 있다. 만성피로와 체력 저하에 인한 휴식이 필요한 것이지 심각한 투병은 아니다. 어느 정도 회복되면 복귀할 것”이라고 공식 입장을 밝힌 바 있다.

동료들의 응원 덕인지 박미선은 간간이 자신의 SNS를 통해 소소한 근황을 전하며 팬들과 소통하고 있다. 최근에는 조혜련이 선물한 성경 안내서를 읽고 인증샷을 남기며 긍정적인 일상을 공유하기도 했다.

서혜주 온라인 뉴스 기자 hyejudy@segye.com

