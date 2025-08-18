“정신적 피해 위자료 내놔”… 尹, 불법 계엄 ‘손배소 폭탄’ [미드나잇 이슈]

12·3 비상계엄과 관련해 윤석열 전 대통령을 향한 시민들의 손해배상 청구 소송이 줄을 잇고 있다. 윤 전 대통의 배우자인 김건희 여사의 공동 책임을 묻는 소송까지 등장했다. 지난달 서울중앙지법에서 원고 승소 판결이 나온 만큼 시민들의 소송 공세는 더 거세질 것으로 보인다.

윤석열 전 대통령 부부. 연합뉴스

법률사무소 호인의 김경호 변호사는 18일 시민 1만2225명을 대리해 서울중앙지법에 윤 전 대통령과 김 여사를 상대로 1인당 10만원의 위자료를 청구하는 손해배상 소송 소장을 제출했다. 이번 소송은 선정당사자 소송 형태로 진행되고, 소송이 끝날 때까지 참여 희망자를 받을 수 있다.

이들은 소장에서 “윤 전 대통령의 계엄 선포가 단순한 직무상 과실을 넘어 국민의 기본권을 침해하려는 명백한 고의에 의한 불법행위이므로 민사 책임을 직접 부담해야 한다”고 했다.

이어 “피고들의 공동불법행위로 국민들은 생명과 신체에 대한 위협은 물론, 주권자로서 지위와 민주시민으로서 자존감에 회복하기 어려운 상처를 입었다”고 적었다.

이들은 김 여사를 비상계엄의 ‘공동불법행위자’로 규정하며 그에게도 책임을 물었다. 이번 비상계엄과 관련해 김 여사를 상대로 책임을 묻는 소송은 처음인 것으로 알려졌다.

이들은 “비상계엄은 오로지 김건희 개인을 위한 사법적 압박을 회피하기 위한 목적으로 자행됐다”며 “‘김건희 특검법’ 통과를 저지하고 자신의 국정농단 정황이 담긴 ‘명태균 게이트’의 증거 인멸을 위해 국가의 비상대권을 사유화한 것”이라고 주장했다.

이어 “김 여사는 윤 전 대통령 불법행위의 가장 핵심적인 동기를 제공한 교사자이자, 범행을 함께 계획하고 실행을 도운 공모자 및 방조자”라며 “원고들이 입은 모든 손해를 배상할 공동불법행위 책임을 부담해야 한다”고 말했다.

민법상 공동불법행위의 경우 공동 참여한 각 실행자뿐만 아니라 교사자나 방조자 모두 연대책임을 지게 돼 있다.

18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 윤석열 전 대통령 부부를 상대로 한 ‘12·3 비상계엄’ 손해배상소송 소장 접수에 앞서 법률사무소 호인의 김경호 변호사가 관련 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

이번 소송은 12·3 비상계엄 이후 제기된 유사 소송 중 가장 규모가 크다. 원고가 승리해 1인당 10만원씩만 지급해도 손해배상 규모만 12억원이 넘는다.

앞서 서울중앙지법은 지난달 25일 윤 전 대통령의 비상계엄 선포로 정신적 피해를 입었다는 시민 104명이 낸 손해배상 청구 소송 1심에서 윤 전 대통령이 이들에게 10만원의 위자료를 지급하라는 판결을 내린 바 있다.

윤 전 대통령 측은 1심 판결에 불복해 항소했고, 위자료가 가집행되지 않도록 강제집행정지를 신청했다. 법원이 공탁금 납부를 조건으로 신청을 받아들이면서 우선 항소심 선고 시까지 위자료 가집행은 미뤄진 상태다. 다만 법원에서 비상계엄에 따른 시민 피해를 인정했다는 점에서 앞으로 줄줄이 이어질 재판 결과에 관심이 쏠린다.

당장 1심에서 승소를 따낸 ‘윤석열 내란 행위에 대한 위자료 청구소송 준비 모임’은 지난해 12월 모집했던 1만명의 2차 소송인단의 소송을 준비하고 있다.

광주여성변호회가 제기한 소송도 오는 10월 본격적으로 시작된다. 광주지법 민사25단독 이미주 부장판사는 오는 10월21일 광주시민 23명이 윤 전 대통령에게 1인당 10만원의 위자료를 지급하라고 낸 손해배상 청구 소송의 첫 변론기일을 지정했다.

한국중소상인자영업자총연합회와 민생경제연구소 등 4개 단체는 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관 등을 상대로 손해배상 소송을 낸 상태다. 중소상공인 12명이 소송을 냈고, 소송 가액은 1인당 100만원으로 계엄 선포에 따른 정신적 위자료 10만원과 재산상 손해 90만원이다.

또 법무법인 대율(대표변호사 백주선)과 법무법인 휘명(대표변호사 박휘영) 역시 최근 윤 전 대통령과 김용현 전 장관, 박안수 전 계엄사령관 3명을 대상으로 두 차례에 걸쳐 소송을 제기했다. 1인당 손해배상 청구액은 피고 1인당 10만원씩 총 30만원이다.

지난 3일에는 시민 33명이 한덕수 전 국무총리, 이상민 전 행정안전부 장관, 조지호 경찰청장 등 비상계엄 사태 주요 가담자들에게 1인당 위자료 20만원을 청구하는 소송을 냈다.

윤석열 전 대통령이 지난 2024년 12월 3일 서울 용산 대통령실 청사에서 계엄 발표 긴급 브리핑을 하고 있는 모습. 대통령실 제공

이제일 변호사(사람법률사무소)와 개혁국민운동본부도 윤 전 대통령을 상대로 1인당 20만원의 위자료 소송을, 사법정의바로세우기시민행동은 1인당 위자료 50만원을 청구하는 소송 절차를 밟고 있는 것으로 알려졌다.

다만 소송에서 원고가 승리하더라도 윤 전 대통령으로부터 위자료를 모두 받아내긴 어려울 것이란 전망도 나온다. 윤 전 대통령의 공개된 재산이 채 7억원이 되지 않기 때문이다. 김 여사의 재산이 약 73억원인데, 부부간 연대책임이 없어 압류는 불가능하다. 그러나 김 여사를 공동 피고인으로 명시하는 소송에서 승소하면 김 여사로부터 위자료를 받을 수 있다.

구윤모 기자 iamkym@segye.com

